Охолодити квартиру можна навіть без кондиціонера: іспанці роблять цей трюк з самого ранку

Як вони рятують свої домівки від справжнього пекла

Архітектори та експерти з енергоефективності наголошують — щоб житло не перетворювалося на "піч" у спекотні ночі, важливо правильно використовувати зовнішні тенти.

Вони знижують нагрівання вікон і стін протягом дня. Завдяки цьому в будинку стає прохолодніше і вночі, як написали в іспанському виданні "Оkdiario".

Фахівці пояснюють, що тенти працюють не лише як захист від сонця вдень, а й допомагають утримувати прохолоду в приміщенні. За їхніми словами, правильно встановлена система затінення здатна знижувати температуру в кімнаті до 5°C і зменшувати ефект перегріву, коли будинок накопичує надлишкове тепло від сонячного випромінювання.

Зображення будівлі в Мадриді із зеленим тентом. Фото: Оkdiario

Експерти підкреслюють, що ефективність залежить від правильного використання: тент варто опускати ще до того, як сонце починає активно нагрівати вікна. У найспекотніші години рекомендують тримати вікна зачиненими, щоб гаряче повітря не зводило нанівець ефект затінення.

Також важливо регулювати кут нахилу залежно від руху сонця та не залишати конструкцію в одному положенні протягом дня. Увечері ж тент можна прибрати, відкривши вікна для природного охолодження приміщення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким способом користуються французи, захищаючись від спеки вдома.