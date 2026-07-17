Секрет комфортного сна летом: куда приложить холод, чтобы заснуть быстрее

Простой способ охладиться без кондиционера

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Жаркие ночи становятся испытанием даже для тех, кто обычно засыпает без проблем. Духота в спальне не дает организму толком отдохнуть, а сон становится поверхностным. Проблема не в "капризности" организма, а в самой физиологии терморегуляции.

Перед сном температура тела в норме естественным образом снижается на несколько десятых градуса. Это один из сигналов, которые запускают процесс засыпания. Но если в спальне слишком жарко и влажно, организму приходится компенсировать это усиленным потоотделением, а само охлаждение замедляется. В результате процесс засыпания усложняется, а сон постоянно прерывается.

Специалисты рекомендуют держать температуру в спальне в диапазоне примерно 17-19°C. Если на улице стоит невыносимая жара, а возможности охладить комнату нет, можно попробовать на несколько минут прикладывать к подмышкам холодный гелевый пакет или охлаждающую подушечку, обернутую тонкой тканью, советует словацкое издание Dran. Похожий эффект дает охлаждение области шеи или паха.

Охлаждающий компрес. Фото сгенерировано ИИ

Именно в этих зонах крупные кровеносные сосуды расположены ближе всего к поверхности кожи. Охлаждая их, вы помогаете организму быстрее рассеивать избыточное тепло. Заметно снизить общую температуру тела здорового человека это не способно, но ощущение прохлады и облегчения приходит почти сразу, и заснуть становится проще.

Нужно учесть, что лед или замороженный гелевый пакет нельзя прикладывать прямо к коже, а только через тонкую ткань или полотенце, иначе есть риск раздражения или обморожения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как охладить квартиру без кондиционера. Этим лайфхаком пользуются испанцы.