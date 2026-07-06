Відмовтесь від асфальту на подвір'ї: є альтернатива, яка витримує спеку і служить понад 30 років

Яке покриття набагато міцніше

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Звичний асфальт біля вхідних дверей поступово втрачає популярність. Його все частіше замінюють на більш сучасні та довговічні матеріали.

Одним із таких варіантів є бетон з відкритим заповнювачем, який краще підходить для спекотного клімату. Він вважається більш стійким і довговічним рішенням, як пояснили в "Ios Andes 142".

Чим він відрізняється від звичайного бетону

Головна особливість цього матеріалу — його поверхня. Під час виробництва верхній шар цементу частково видаляють, завдяки чому на поверхні стає видно кам’яні фрагменти. Це створює більш фактурний і декоративний вигляд.

Крім естетики, це покриття має й практичні переваги. На відміну від асфальту, який може розм’якшуватися під дією високих температур, бетон з відкритим заповнювачем краще переносить спеку і відбиває сонячне світло, а не нагрівається.

Бетон з відкритим заповнювачем. Фото: "Ios Andes 142"

Довговічність і догляд

За умови правильного монтажу таке покриття може служити понад 30 років. Обслуговування мінімальне — зазвичай достатньо оновлювати захисне покриття приблизно раз на 5 років.

Водночас є й нюанси: вартість встановлення зазвичай вища, ніж у звичайного асфальту або бетону, через складніший процес укладання.

Переваги та обмеження

Матеріал виглядає привабливо і добре підходить для облаштування подвір’я чи вхідної зони. Проте в мокру або зимову погоду поверхня може ставати більш слизькою, ніж класичний асфальт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою альтернативою можна замінити бетон на своєму подвір'ї.