Путін мріє повторити Сталіна, але… Кулеба пояснив, чи чекати перемовин скоро

На думку ексдипломата, росіяни рухатимуться шляхом ескалації війни проти України

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Найближчим часом перемовини про завершення російсько-української війни навряд чи можливі. Адже глава Кремля Володимир Путін, вірить, що йому вдасться зломити український спротив і не збирається зупинятись та готує нову хвилю мобілізації в РФ на осінь.

Про це колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів у відео на своєму YouTube-каналі. За його словами, попри все переможцем з цієї війни вийде Україна.

Чи можливі перемовини восени?

Ексдипломат зазначив, що ані зараз, ані восени можливостей для організації перемовин про закінчення війни не буде. Адже росіяни не мають справжніх стимулів до цього.

"Я не думаю, що зустріч України, США та РФ відбудеться. На сьогодні ми бачимо не що Путін закусив вудила, економіка його страждає, але вона не перебуває в кризі. А він, я думаю, зараз роздає вказівки на кшталт нарощування виробництва ракет і пошук способів зміцнити своє ППО. А це означає, що він тільки рухається шляхом війни. Але Україна грає в іншу гру. Вона показує готовність до переговорів, до компромісів. І це гра не в глузливому сенсі, а реальна дипломатична гра", — сказав Кулеба.

Як Путін поводиться в переговорах?

Він також розповів як глава Кремля Володимир Путін поводиться на переговорах. За його словами, той перебуває у власному ілюзорному світі.

"Путін? Я не я і хата не моя. І все це перемежовується, історіями про печенігів, половців, штучно створена країна, оце все. Зеленському він цього не говорив, але іншим говорить. Тому його стиль — делегувати все. Він цар, хороший. Ну, є погані бояри або хороші бояри, яким треба розібратись, йому доповісти, він ухвалить рішення. По факту нічого не відбувається, все залишається, як є", — розповів Кулеба.

Чи будуть готові росіяни до перемовин у 2027 році?

Також, на його думку, Росія не збирається домовлятись про зупинення війни. Навпаки, там планується мобілізація.

"Нічого. Вони планують мобілізацію. У Путіна є кілька напрямків дій. Він для себе на сьогодні опції припинення війни шляхом переговорів не розглядає, на мою думку", — зазначив Кулеба.

Як закінчиться війна?

На думку ексдипломата, Путін порівнює свою постать в історії з постаттю Йосипа Сталіна, який зміг переломити ситуацію та стати одним з переможців у Другій світовій війні. Проте ситуація зараз зовсім інша і Україна переможе в цій війні, проте питання строків її завершення залишається відкритим.

"На нашу користь з позитива. Путін не є Сталіним, а Росія не є Радянським Союзом. Тому питання для мене не в тому, як закінчиться ця війна. Я впевнений, що вона закінчиться перемогою України. Питання в тому, коли вона закінчиться. Відповідь на це запитання, як я вже сказав, я не знаю", — резюмував Кулеба.

Дмитро Кулеба

Раніше "Телеграф" розповідав, коли Володимир Путін може піти на реальні переговори про мир.