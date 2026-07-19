Не купуйте пензлик для ремонту: як набагато швидше пофарбувати стіни без розводів

Ця стара річ знайде ідеальне друге застосування

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Під час ремонту багато хто стикається з однією проблемою — фарбування займає більше часу, ніж очікувалося, а на поверхні можуть залишатися розводи чи нерівності.

Втім, одна користувачка знайшла простий спосіб прискорити роботу. Вона поділилася ним на платформі Quora.

За її словами, звичайний пензлик для фарбування можна замінити на шкарпетку. Жінка зізналася, що спочатку не очікувала від цього методу особливого результату, але залишилася приємно здивована.

"Чесно кажучи, я не очікувала багато чого, але я дуже вражена результатами: жодних патьоків, жодних розводів, чудове покриття", — розповіла вона.

Користувачка зазначила, що за допомогою такого способу їй вдалося впоратися із завданням приблизно за годину, тоді як звичайним пензлем робота могла зайняти понад три години. Крім того, на поверхні не було патьоків і розводів.

Дівчина показала процес ремонту. Фото: Quora

Для зручності вона спочатку одягнула латексну рукавичку, а зверху — шкарпетку, щоб фарба не потрапила на руку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким кольором фарбувати стіни в 2026. Цей тренд зробить кімнату просторішою.