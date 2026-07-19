Не покупайте кисточку для ремонта: как намного быстрее покрасить стены без разводов

Эта старая вещь найдет идеальное повторное применение

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Во время ремонта многие сталкиваются с одной проблемой — покраска занимает больше времени, чем ожидалось, а на поверхности могут оставаться разводы или неровности.

Впрочем, одна пользовательница нашла простой способ ускорить работу. Она поделилась им на платформе Quora.

По ее словам, обычную кисточку для покраски можно заменить на носок. Женщина призналась, что поначалу не ожидала от этого метода особого результата, но осталась приятно удивлена.

"Честно говоря, я не ожидала многого, но я очень поражена результатами: никаких подтеков, никаких разводов, великолепное покрытие", — рассказала она.

Пользовательница отметила, что с помощью такого способа ей удалось справиться с заданием примерно за один час, тогда как обычной кистью работа могла занять более трех часов.

Девушка показала процесс ремонта. Фото: Quora

Для удобства она сначала надела латексную перчатку, а сверху – носок, чтобы краска не попала на руку.

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