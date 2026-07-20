Прозоре вбрання та екстремальна худорлявість: як виглядає 67-річна Мадонна зараз (фото)

Нещодавно співачка з'явилася у хворобливому вигляді

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Минуло понад чотири десятиліття відтоді, як Мадонна стала світовою суперзіркою, але вона й досі вміє прикувати до себе увагу. Після гучного виступу у фіналі чемпіонату світу з футболу 67-річна співачка знову опинилася в центрі уваги.

У першому в історії шоу в перерві фіналу Мадонна виконала один зі своїх найвідоміших хітів Music, відкривши масштабне шоу, у якому також виступили Шакіра, BTS, Джастін Бібер та Burna Boy.

Зараз Мадонні 67 років. Попри це, вона продовжує активно працювати. Зірка випускає нову музику, бере участь у великих міжнародних подіях і регулярно з'являється на публіці. Артистка також активно веде свої соцмережі, де ділиться новими образами.

Втім, ще наприкінці червня шанувальники серйозно занепокоїлися її станом. Під час Тижня моди в Парижі папараці сфотографували співачку біля готелю Ritz. Для виходу вона обрала яскравий образ із прозорими елементами, сріблястою курткою та високими чоботами.

Співачка Мадонна. Фото: Splash

Проте увагу користувачів привернув не стільки стиль, скільки її зовнішність. У соцмережах багато хто писав, що руки артистки виглядали надто худими, через що з'явилися припущення про її хворобливий стан. Водночас інші прихильники зауважували, що Мадонна, попри худорлявість, залишається у гарній фізичній формі.

Співачка Мадонна. Фото: Splash

Співачка Мадонна. Фото: Splash

Окрім музики, Мадонна продовжує активно висловлюватися на суспільно-політичні теми. Вона розкритикувала заяву президента США Дональда Трампа, який назвав себе "королем". Співачка у соцмережах написала, що Сполучені Штати створювалися як держава, яка відмовилася від монархії, тому подібні висловлювання, на її думку, суперечать самій ідеї американської демократії.

У червні 2023 року життя Мадонни опинилося під загрозою. Співачку госпіталізували із серйозною бактеріальною інфекцією після того, як їй стало зле під час репетицій світового туру. Вона кілька днів перебувала у реанімації, через що довелося відкласти старт Celebration Tour. Після тривалого відновлення артистка повернулася до концертної діяльності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про синів Брітні Спірс. Співачка мріє про третю дитину.