Прозоре вбрання та екстремальна худорлявість: як виглядає 67-річна Мадонна зараз (фото)
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Нещодавно співачка з'явилася у хворобливому вигляді
Минуло понад чотири десятиліття відтоді, як Мадонна стала світовою суперзіркою, але вона й досі вміє прикувати до себе увагу. Після гучного виступу у фіналі чемпіонату світу з футболу 67-річна співачка знову опинилася в центрі уваги.
У першому в історії шоу в перерві фіналу Мадонна виконала один зі своїх найвідоміших хітів Music, відкривши масштабне шоу, у якому також виступили Шакіра, BTS, Джастін Бібер та Burna Boy.
Зараз Мадонні 67 років. Попри це, вона продовжує активно працювати. Зірка випускає нову музику, бере участь у великих міжнародних подіях і регулярно з'являється на публіці. Артистка також активно веде свої соцмережі, де ділиться новими образами.
Втім, ще наприкінці червня шанувальники серйозно занепокоїлися її станом. Під час Тижня моди в Парижі папараці сфотографували співачку біля готелю Ritz. Для виходу вона обрала яскравий образ із прозорими елементами, сріблястою курткою та високими чоботами.
Проте увагу користувачів привернув не стільки стиль, скільки її зовнішність. У соцмережах багато хто писав, що руки артистки виглядали надто худими, через що з'явилися припущення про її хворобливий стан. Водночас інші прихильники зауважували, що Мадонна, попри худорлявість, залишається у гарній фізичній формі.
Окрім музики, Мадонна продовжує активно висловлюватися на суспільно-політичні теми. Вона розкритикувала заяву президента США Дональда Трампа, який назвав себе "королем". Співачка у соцмережах написала, що Сполучені Штати створювалися як держава, яка відмовилася від монархії, тому подібні висловлювання, на її думку, суперечать самій ідеї американської демократії.
У червні 2023 року життя Мадонни опинилося під загрозою. Співачку госпіталізували із серйозною бактеріальною інфекцією після того, як їй стало зле під час репетицій світового туру. Вона кілька днів перебувала у реанімації, через що довелося відкласти старт Celebration Tour. Після тривалого відновлення артистка повернулася до концертної діяльності.
Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про синів Брітні Спірс. Співачка мріє про третю дитину.