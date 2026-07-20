Прозрачная одежда и экстремальная худоба: как выглядит 67-летняя Мадонна сейчас (фото)

Недавно певица появилась в болезненном виде

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Прошло более четырех десятилетий с тех пор, как Мадонна стала мировой суперзвездой, но она до сих пор умеет приковать к себе внимание. После громкого выступления в финале чемпионата мира по футболу 67-летняя певица снова оказалась в центре внимания.

В первом в истории шоу в перерыве финала Мадонна исполнила один из самых известных хитов Music, открыв масштабное шоу, в котором также выступили Шакира, BTS, Джастин Бибер и Burna Boy.

Сейчас Мадонне 67 лет. Несмотря на это, она продолжает активно работать. Звезда выпускает новую музыку, участвует в крупных международных событиях и регулярно появляется на публике. Артистка также активно ведет свои соцсети, где делится новыми образами.

Впрочем, еще в конце июня поклонники серьезно обеспокоились ее состоянием. Во время недели моды в Париже папарацци сфотографировали певицу возле отеля Ritz. Для выхода она выбрала яркий образ с прозрачными элементами, серебристой курткой и высокими сапогами.

Певица Мадонна. Фото: Splash

Однако внимание пользователей привлекло не столько стиль, сколько ее внешность. В соцсетях многие писали, что руки артистки выглядели слишком худыми, из-за чего появились предположения о ее болезненном состоянии. В то же время другие поклонники отмечали, что Мадонна, несмотря на худощавость, остается в хорошей физической форме.

Певица Мадонна. Фото: Splash

Певица Мадонна. Фото: Splash

Кроме музыки Мадонна продолжает активно высказываться на общественно-политические темы. Она раскритиковала заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего себя "королем". Певица в соцсетях написала, что Соединенные Штаты создавались как отказавшееся от монархии государство, поэтому подобные высказывания, по ее мнению, противоречат самой идее американской демократии.

В июне 2023 года жизнь Мадонны оказалась под угрозой. Певицу госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией после того, как ей стало плохо во время репетиций мирового тура. Она несколько дней находилась в реанимации, из-за чего пришлось отложить старт Celebration Tour. После продолжительного восстановления артистка вернулась к концертной деятельности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о сыновьях Бритни Спирс. Певица мечтает о третьем ребенке.