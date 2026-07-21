Пакет "АТБ" помітили на одному з найдорожчих курортів світу (фото)

За останні роки пакети "АТБ" перетворилися на своєрідний символ українців за кордоном

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У соцмережі Threads звичайний пакет із супермаркету "АТБ" несподівано "засвітився" на Гаваях — одному з найдорожчих і найвідоміших курортів світу. Фото опублікувала українка у відповідь на запитання користувачки barbie_mood1 про те, які речі за кордоном найбільше нагадують співвітчизникам про Україну.

Жінка запостила світлину, на якій серед речей, що асоціюються у неї з батьківщиною, можна побачити й фірмовий пакет "АТБ".

Цей пакет здолав близько 12 тисяч кілометрів

Втім, така популярність пакетів "АТБ" вже давно нікого не дивує. За останні роки вони перетворилися на своєрідний символ українців за кордоном.

Їх фотографують біля всесвітньо відомих пам'яток, беруть із собою у подорожі, а іноді навіть використовують як спосіб упізнати земляків в інших країнах. Після початку повномасштабної війни для багатьох українців цей звичайний пакет став ще й емоційним нагадуванням про дім.

Українці влаштували справжній флешмоб

Історія цього феномену почалася ще у 2018 році, коли мережа "АТБ" запустила флешмоб із фотографіями фірмових пакетів у різних куточках світу. Згодом такі світлини перетворилися на справжній інтернет-мем, а пакет став елементом сучасної української попкультури.

Зокрема, його згадують у треку "Ты меня узнаешь полюбэ — я буду с пакетом АТБ" гурту MOZGI, який набрав десятки мільйонів переглядів на YouTube.

Нагадаємо, як раніше писав "Телеграф", не переплачуйте за пакети в АТБ: як зменшити суму в чеку без зайвих зусиль.