Популярний супермаркет пропонує безкоштовні пакети. Їх вже розкритикували (фото)

Пластикові пакети в українських торгівельних мережах платні з 2021 року

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У супермаркеті "Сільпо" з'явилися безкоштовні пакети. Вони зроблені з паперу, але одна сторона в них з прозорої плівки.

Про це розповіла користувачка Threads з ніком ju.belik. Вона додала, що давно чекала на появу такої тари для покупок.

Нові пакети з'явилися у відділі овочів та фруктів. Фото: threads.com/@ju.belik

Один бік у них з плівки. Фото: threads.com/@ju.belik

Нова упаковка виглядає досить зручною. Фото: threads.com/@ju.belik

Деякі коментатори також радіють появі нового безплатного пакування в "Сільпо". Хтось пише, що до їхнього магазину це "покращення" ще не дійшло.

Однак радість авторки посту розділяють не всі. Деякі коментатори незадоволені, що пакет не повністю паперовий, бо пластикова плівка завдає шкоди екології.

Одна з коментаторок пояснила, що прозора частина необхідна, щоб касир бачив, що всередині пакету. Інші ж пропонують взагалі відмовитися від пакетів та користуватися спеціальними багаторазовими торбинками для покупок. Ось деякі з коментарів:

О, мені також вони подобаються)

Чому б не зробити повністю паперові?! Нафіг той пластик…

Обов'язково потрібен якийсь прозорий елемент, бо касири перевіряють все, що ви купуєте

А навіщо їм взагалі власний пакет? Тупо зайвий пластик, могли б робити з переробної сировини хоча б

І так, я розумію що в країні війна і є більш важливі проблеми, але на жаль планета, як і країна, у нас лише одна

Скільки коштують пакети у "Сільпо"

До слова, якщо ходити у супермаркет часто та брати багато різного товару, на безкоштовних пакетах у "Сільпо" можна непогано зекономити. Біорозкладні пакети (для овочів, фруктів, сипучих товарів) коштують 1,49 грн за штуку. А спеціальні щільні пакети для м'яса та риби можуть коштувати близько 2,49 грн за штуку.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не переплачувати за пакети в "АТБ". Суму в чеку можна зменшити без зайвих зусиль.