Не переплачуйте за пакети в АТБ: як зменшити суму в чеку без зайвих зусиль

Рішення підійдуть для покупок в АТБ та інших супермаркетах, де є вагові товари

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Уникнути купівлі платних біорозкладних пакетів в супермаркетах майже нереально. Ця начебто несуттєва витрата за рік може витягати суттєві суми з гаманців українців. В АТБ вигадали альтернативу — пластикові ящики для покупок, проте це не завжди зручно і все одно — за гроші.

"Телеграф" розкаже, як можна обійти витрату на пакети та зекономити іноді до 10 гривень в чеку лише на тарі.

Три способи не платити за пакети в магазині:

Власна тара. Багаторазові тканинні сумки для покупок, сіточки для покупок фруктів-овочів і навіть контейнери для м'яса допоможуть заощадити та потурбуватися про екологію. Є й менш гарна для природи альтернатива — повторне користування вже придбаними пакетами.

Багаторазові тканинні сумки для покупок, сіточки для покупок фруктів-овочів і навіть контейнери для м'яса допоможуть заощадити та потурбуватися про екологію. Є й менш гарна для природи альтернатива — повторне користування вже придбаними пакетами. Використайте коробку. В торгівельних залах часто є картонні коробки, в яких товар привозять в магазин. Іноді її викладають біля стелажів. Покупці можуть скористатися такою коробкою, щоб скласти свої покупки та донести до авто чи додому.

В торгівельних залах часто є картонні коробки, в яких товар привозять в магазин. Іноді її викладають біля стелажів. Покупці можуть скористатися такою коробкою, щоб скласти свої покупки та донести до авто чи додому. Великі пачки та власна "упаковка". Обирайте товари великими пакуваннями або той, де можна цінник наклеїти на шкірку, наприклад на кавун. Це допоможе уникнути великої кількості пакетів із 2-3 одиницями товару. Також можна складати в один пакет усі придбані овочі, наприклад, моркву, буряк і картоплю, зваживши кожний товар окремо і маючи для нього штрихкод.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в АТБ все частіше можна зустріти замість відомих брендів власні марки мережі. Це дозволяє супермаркетам наростити прибутки та сформувати лояльність покупців.