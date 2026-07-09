Не переплачуйте за пакети в АТБ: як зменшити суму в чеку без зайвих зусиль
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Рішення підійдуть для покупок в АТБ та інших супермаркетах, де є вагові товари
Уникнути купівлі платних біорозкладних пакетів в супермаркетах майже нереально. Ця начебто несуттєва витрата за рік може витягати суттєві суми з гаманців українців. В АТБ вигадали альтернативу — пластикові ящики для покупок, проте це не завжди зручно і все одно — за гроші.
"Телеграф" розкаже, як можна обійти витрату на пакети та зекономити іноді до 10 гривень в чеку лише на тарі.
Три способи не платити за пакети в магазині:
- Власна тара. Багаторазові тканинні сумки для покупок, сіточки для покупок фруктів-овочів і навіть контейнери для м'яса допоможуть заощадити та потурбуватися про екологію. Є й менш гарна для природи альтернатива — повторне користування вже придбаними пакетами.
- Використайте коробку. В торгівельних залах часто є картонні коробки, в яких товар привозять в магазин. Іноді її викладають біля стелажів. Покупці можуть скористатися такою коробкою, щоб скласти свої покупки та донести до авто чи додому.
- Великі пачки та власна "упаковка". Обирайте товари великими пакуваннями або той, де можна цінник наклеїти на шкірку, наприклад на кавун. Це допоможе уникнути великої кількості пакетів із 2-3 одиницями товару. Також можна складати в один пакет усі придбані овочі, наприклад, моркву, буряк і картоплю, зваживши кожний товар окремо і маючи для нього штрихкод.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в АТБ все частіше можна зустріти замість відомих брендів власні марки мережі. Це дозволяє супермаркетам наростити прибутки та сформувати лояльність покупців.