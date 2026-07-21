Пакет "АТБ" был замечен на одном из самых дорогих курортов мира (фото)

За последние годы пакеты "АТБ" превратились в своеобразный символ украинцев за границей

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В соцсети Threads обычный пакет из супермаркета "АТБ" неожиданно "засветился" на Гавайях — одном из самых дорогих и самых известных курортов мира. Фото опубликовала украинка в ответ на вопрос пользовательницы barbie_mood1 о том, какие вещи за границей больше всего напоминают соотечественникам об Украине.

Женщина застила фотографию, на которой среди вещей, ассоциирующихся у нее с родиной, можно увидеть и фирменный пакет "АТБ".

Этот пакет преодолел около 12 тысяч километров

Впрочем, такая популярность пакетов АТБ уже давно никого не удивляет. За последние годы они превратились в своеобразный символ украинцев за границей.

Их фотографируют у всемирно известных достопримечательностей, берут с собой в путешествия, а иногда даже используют как способ узнать земляков в других странах. После начала полномасштабной войны для многих украинцев обычный пакет стал еще и эмоциональным упоминанием о доме.

Украинцы устроили настоящий флешмоб

История этого феномена началась еще в 2018 году, когда сеть "АТБ" запустила флешмоб с фотографиями фирменных пакетов в разных уголках мира. Впоследствии такие фотографии превратились в настоящий интернет-мем, а пакет стал элементом современной украинской попкультуры.

В частности, его вспоминают в треке "Ты меня узнаешь полюбэ — я буду с пакетом АТБ" группы MOZGI, набравшем десятки миллионов просмотров на YouTube.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", не переплачивайте за пакеты в АТБ: как уменьшить сумму в чеке без лишних усилий.