Собака загавкав — поліція виписала штраф: що вирішив суд

Пес знаходився на закритій території

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

В Україні надто гучний гавкіт вашого собаки у вечірній час доби може стати причиною штрафу. Однак у деяких випадках суд може стати на бік господаря та скасувати покарання.

Про такий випадок стало відомо із Єдиного реєстру судових рішень. Йдеться про ситуацію, що сталася у Кам’янському (Дніпропетровська область). Там жінку оштрафували за те, що її собака нібито "гучно гавкав" увечері у дворі приватного будинку. Поліцейський виніс постанову за ст. 182 КУпАП та призначив штраф у 255 гривень. Проте суд визнав такі дії незаконними та скасував її.

Інспектор зазначив, що "17.05.2026 о 22:10 собаки, які перебувають на утриманні ОСОБА_2, голосно гавкали, чим порушено ст. 24 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". Але цей закон втратив чинність ще у 2023 році і суд прямо вказав на це.

Крім того, постанова містила некоректні формулювання: її виписали 17 травня, але в документі стояла дата 18 травня, тобто "майбутній час". Суд зазначив, що це порушує форму та зміст документа. Крім того, поліція не проводила жодних вимірювань шуму, не зафіксувала перевищення норм, а лише визначила це на слух. Суд наголосив, що такі дані не є доказами за ст. 251 КУпАП.

Собака перебував на закритій території та реагував на появу сторонніх осіб у темний час доби — це природна поведінка тварини, а не навмисне порушення тиші з боку власниці. В результаті суд визнав постанову протиправною, скасував її і закрив справу.

Раніше "Телеграф" розповідав, який штраф може загрожувати власникам собак, які приходять на пляж разом із улюбленцями.