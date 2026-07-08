Він випадково потурбував тварин "під час кохання" і отримав штраф: чого не можна робити поруч із ними

Для чиновників покарання будуть суворішими

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В Україні, якщо турбувати диких тварин під час розмноження, можна потрапити на чималий штраф. "Режим тиші" діє щороку і стосується як посадових осіб, так і звичайних туристів та перехожих.

Про це йдеться у статті закону "Про тваринний світ". Йдеться про період з 1 квітня до 15 червня, коли діє заборона на підвищений шум, який може турбувати тварин під час шлюбного періоду.

Відповідно до статті 39 закону України, не можна:

проводити вибухові роботи чи стрілянину;

запускати феєрверки;

організовувати концерти, фестивалі та інші масові заходи;

проводити автоспортивні змагання, ралі;

використовувати моторні маломірні судна;

проводити санітарні рубки лісу та інші роботи, що створюють шум.

Який штраф можна отримати:

для громадян — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510-850 грн);

для посадових осіб — від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів (850-1 190 грн).

Штрафи порушення режиму тиші. Інфографіка — Телеграф

Раніше "Телеграф" розповідав, який штраф може загрожувати власникам собак, які приходять на пляж разом із улюбленцями.