Він випадково потурбував тварин "під час кохання" і отримав штраф: чого не можна робити поруч із ними
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Для чиновників покарання будуть суворішими
В Україні, якщо турбувати диких тварин під час розмноження, можна потрапити на чималий штраф. "Режим тиші" діє щороку і стосується як посадових осіб, так і звичайних туристів та перехожих.
Про це йдеться у статті закону "Про тваринний світ". Йдеться про період з 1 квітня до 15 червня, коли діє заборона на підвищений шум, який може турбувати тварин під час шлюбного періоду.
Відповідно до статті 39 закону України, не можна:
- проводити вибухові роботи чи стрілянину;
- запускати феєрверки;
- організовувати концерти, фестивалі та інші масові заходи;
- проводити автоспортивні змагання, ралі;
- використовувати моторні маломірні судна;
- проводити санітарні рубки лісу та інші роботи, що створюють шум.
Який штраф можна отримати:
- для громадян — від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів (510-850 грн);
- для посадових осіб — від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів (850-1 190 грн).
Раніше "Телеграф" розповідав, який штраф може загрожувати власникам собак, які приходять на пляж разом із улюбленцями.