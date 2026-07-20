Готуйтеся до +35 °C: синоптик назвав дати, коли в Україну повернеться пекельна спека

Коли в країні знову стане задушливо від високої плюсової температури

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Погода наприкінці липня готує українцям чергову зміну. Після дощів і тимчасового похолодання в країну знову прийде спека, яка в окремих регіонах може бути досить відчутною.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича у коментарі "Телеграфу", з 26 по 30 липня у багатьох регіонах температура повітря вдень може сягнути +30…+35 °С.

Детальніше у матеріалі: "До України знову суне "африканська" спека? Чого чекати наприкінці липня".

Погода в Україні 21-30 липня. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Трохи прохолодніше буде лише у північно-західних областях. Водночас загалом температурний фон третьої декади липня залишатиметься близьким до середніх багаторічних значень.

За словами метеоролога, погода до кінця місяця буде нестабільною. Українців очікують періоди дощів і гроз, які змінюватимуться спекотними днями.Через високу вологість та слабкий вітер уночі й вранці в окремих районах можливі короткочасні тумани. Найчастіше вони можуть з’являтися у низинах, біля річок та водойм.

Попри опади та тимчасове зниження температури, у східних, південних і частині центральних областей зберігатиметься підвищена пожежна небезпека у лісах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода у Харкові на цьому тижні.