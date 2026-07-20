Готовьтесь к +35 °C: синоптик назвал даты, когда в Украину вернется адская жара

Когда в стране снова станет душно от высокой плюсовой температуры

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Погода в конце июля готовит украинцам очередную перемену. После дождей и временного похолодания в страну вновь придет жара, которая в отдельных регионах может быть довольно ощутимой.

Согласно прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, данному в комментарии "Телеграфу", с 26 по 30 июля во многих регионах дневная температура воздуха может достигать +30…+35 °С.

Детальнее в материале: "В Украину снова сунет "африканская" жара? Чего ждать в конце июля".

Погода в Украине 21-30 июля. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Немного прохладнее будет лишь в северо-западных областях. В то же время в целом температурный фон третьей декады июля будет оставаться близким к средним многолетним значениям.

По словам метеоролога, погода до конца месяца будет нестабильной. Украинцев ждут периоды дождей и гроз, которые будут сменяться жаркими днями. Из-за высокой влажности и слабого ветра ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные туманы. Чаще всего они могут появляться в низинах, возле рек и водоемов.

Несмотря на осадки и временное понижение температуры, в восточных, южных и части центральных областей сохранится повышенная пожарная опасность в лесах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Харькове на этой неделе.