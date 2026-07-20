Картопля не любить цього "сусіда": не зберігайте ці овочі разом, щоб не зіпсувати їх

Неправильне зберігання може призвести до того, що овочі швидше проростатимуть і псуватимуться

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Багато людей звикли тримати картоплю та цибулю поруч, адже обидва овочі зазвичай лежать у коморі чи кухонній шафі. Однак така звичка може значно скоротити термін їхнього зберігання.

Про це розповіло видання Libertatea.

Фахівці пояснюють, що головна причина полягає в етилені — природному газі, який виділяють деякі овочі та фрукти. Цибуля здатна прискорювати дозрівання і проростання картоплі, особливо якщо вони зберігаються в закритому, погано вентильованому місці. У результаті бульби швидше вкриваються паростками, стають м'якими та втрачають свої смакові якості.

Водночас і сама цибуля не отримує користі від такого сусідства. Картопля виділяє вологу, яка може сприяти появі плісняви та прискорювати гниття цибулин. Через це обидва продукти можуть зіпсуватися значно раніше, ніж за правильного зберігання.

Так краще не робити

Щоб овочі залишалися свіжими якомога довше, картоплю рекомендують тримати в прохолодному, темному та добре провітрюваному місці. Оптимально використовувати дерев'яні ящики, паперові пакети або плетені кошики, які забезпечують циркуляцію повітря.

Цибулю також варто зберігати окремо — у сухому приміщенні з хорошою вентиляцією та без доступу прямих сонячних променів. Важливо не складати її в поліетиленові пакети, де накопичується волога.

Крім цибулі, небажано тримати картоплю поруч із яблуками, бананами, помідорами та іншими продуктами, які також виділяють етилен. Це допоможе довше зберегти врожай без передчасного проростання та псування.

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