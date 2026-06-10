Бабусин лайфхак, який знову в тренді: цибуля не гниє місяцями завдяки простому трюку

Багато українців стикаються з однаковою проблемою — цибуля швидко псується: починає проростати, підгниває або втрачає щільність уже через кілька тижнів зберігання.

Водночас існує простий спосіб, який використовували ще в побуті попередніх поколінь і який сьогодні знову набуває популярності. Йдеться про зберігання цибулі в нейлонових панчохах або сітчастих мішках, що забезпечує природну вентиляцію та захист від вологи. Для тривалого зберігання важливо одразу відбирати сухі, щільні цибулини без пошкоджень. Про це йдеться на порталі "dnevno.hr".

Як працює старий метод

Суть цього способу полягає в тому, що цибулини розміщуються по одній у нейлоновій панчосі або сітці та розділяються вузлами. Це дозволяє кожній головці "дихати" окремо, не торкаючись інших. Завдяки цьому повітря вільно циркулює, а волога не накопичується — саме вона найчастіше спричиняє гниття. Така проста конструкція також дозволяє легко контролювати стан продукту й швидко використовувати потрібну кількість.

Умови правильного зберігання

Найкраще зберігати цибулю в темному, сухому та прохолодному місці — наприклад, у коморі або підвалі. Світло й тепло пришвидшують проростання, тому кухонні поверхні або підвіконня не підходять. Важливо також не тримати цибулю поруч із картоплею: підвищена вологість і гази, які виділяються під час зберігання, прискорюють псування обох продуктів.

Коли варто використовувати холодильник

Якщо цибуля вже очищена або розрізана, правила змінюються — її необхідно зберігати в холодильнику. Найкраще помістити продукт у герметичний контейнер або щільно загорнути в харчову плівку. Нарізану цибулю можна також зберігати в пакеті із застібкою. У таких умовах вона залишається свіжою кілька днів, зберігаючи смак і аромат.

Простий метод з нейлоновими панчохами або сітками дозволяє значно подовжити термін зберігання цибулі без додаткових витрат і складних умов. Головне — забезпечити сухість, вентиляцію та правильне сусідство продуктів. Такий підхід допомагає уникнути зайвих втрат і завжди мати під рукою якісну цибулю для щоденної кухні.