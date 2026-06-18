Більшість зберігає хліб неправильно: експерти назвали місце, яке лише прискорює його черствіння

Попри поширену думку, що холодильник допомагає довше зберігати продукти свіжими, у випадку з хлібом цей підхід може дати протилежний результат.

Багато споживачів традиційно кладуть буханці в холодильну камеру, намагаючись захистити їх від появи плісняви, однак фахівці застерігають: така практика часто лише погіршує якість продукту. Про це йдеться на порталі "Simply Recipes".

Як зазначають експерти, низька температура дійсно уповільнює розвиток цвілі, але водночас суттєво пришвидшує процес черствіння. У холодильнику крохмаль у складі хліба швидше кристалізується, через що м’якуш втрачає вологу, а скоринка стає сухою та жорсткою. У результаті продукт може втрачати свіжість у кілька разів швидше, ніж за кімнатної температури.

Фахівці рекомендують для короткочасного зберігання залишати хліб у звичайних умовах кухні, уникаючи прямих сонячних променів і джерел тепла. Вибір упаковки також має значення: хрусткі вироби краще тримати в паперових пакетах, які забезпечують повітрообмін і допомагають зберегти структуру скоринки.

Для м’якого хліба, зокрема сендвічного, оптимальним варіантом залишається зберігання в оригінальній поліетиленовій упаковці при кімнатній температурі. Якщо ж продукт не планується спожити найближчими днями, експерти радять віддати перевагу заморожуванню.

Саме морозильна камера, за їхніми словами, є найбільш ефективним способом тривалого збереження свіжості хліба. Перед заморожуванням його слід герметично запакувати, а після розморожування — залишити при кімнатній температурі без упаковки, щоб уникнути накопичення зайвої вологи та зберегти текстуру.

Таким чином, звичне зберігання хліба в холодильнику може виявитися однією з найпоширеніших побутових помилок, яка пришвидшує його псування замість продовження свіжості.