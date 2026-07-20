Картофель не любит этого "соседа": не храните эти овощи вместе, чтобы не испортить их

Неправильное хранение может привести к тому, что овощи будут быстрее прорастать и портиться

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Многие привыкли держать картофель и лук рядом, ведь оба овоща обычно лежат в погребе или кухонном шкафу. Однако, такая привычка может значительно сократить срок их хранения.

Об этом рассказало издание Libertatea.

Специалисты объясняют, что главная причина заключается в этилене – природном газе, который выделяют некоторые овощи и фрукты. Лук способен ускорять созревание и прорастание картофеля, особенно если они хранятся в закрытом, плохо вентилируемом месте. В результате клубни быстрее покрываются побегами, становятся мягкими и теряют свои вкусовые качества.

В то же время и сам лук не получает пользы от такого соседства. Картофель выделяет влагу, которая может способствовать появлению плесени и ускорять гниение луковиц. Поэтому оба продукта могут испортиться значительно раньше, чем при правильном хранении.

Так лучше не делать

Чтобы овощи оставались свежими подольше, картофель рекомендуют держать в прохладном, темном и хорошо проветриваемом месте. Оптимально использовать деревянные ящики, бумажные пакеты или плетеные корзины, обеспечивающие циркуляцию воздуха.

Лук также следует хранить отдельно – в сухом помещении с хорошей вентиляцией и без доступа прямых солнечных лучей. Важно не складывать его в полиэтиленовые пакеты, где скапливается влага.

Кроме лука, нежелательно держать картофель рядом с яблоками, бананами, помидорами и другими продуктами, также выделяющими этилен. Это поможет дольше сохранить урожай без преждевременного прорастания и порчи.

Напомним, как ранее писал "Телеграф", большинство сохраняет хлеб неправильно: эксперты назвали место, которое лишь ускоряет его черствение.