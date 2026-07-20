Збирав зали в Києві, а тепер підтримує вбивць: куди зник кумир 2000-х Авраам Руссо

Артист живе неподалік Нью-Йорка, але освідчується в любові Росії

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На початку 2000-х Авраам Руссо був одним із найпопулярніших виконавців на пострадянському просторі. Його романтичні балади регулярно звучали на українських радіостанціях, кліпи крутили на музичних телеканалах, а концерти збирали повні зали.

Та сьогодні про артиста в Україні майже не згадують. "Телеграф" розповідає, куди зник Авраам Руссо і чим він займається зараз.

Пік популярності Руссо припав на час його співпраці з російським продюсером Йосипом Пригожиним. Саме тоді артист випустив свої найвідоміші хіти, а дуети з Крістіною Орбакайте — "Любовь, которой больше нет" та "Просто любить" — стали піснями, які роками не сходили з ефірів.

Авраам Руссо і Крістіна Орбакайте. Фото: росЗМІ

Українська публіка добре знала Авраама Руссо не лише за телевізійними виступами. Він неодноразово приїжджав до Києва з концертами, а у 2011 році записав спільну композицію з українською співачкою Наталією Валевською. Кліп на пісню також знімали у столиці України.

Авраам Руссо і Наталія Валевська. Фото: скріншот з відео

Авраам Руссо народився в Сирії, однак свою музичну кар'єру побудував переважно в Росії. Після гучного замаху на нього у 2006 році артист із сім'єю переїхав до США, де оселився неподалік Нью-Йорка. Саме там і зараз постійно проживають його дружина та діти.

Авраам Руссо з дітьми. Фото: instagram

Втім, із російської сцени співак не пішов. Попри життя у США, Руссо регулярно прилітає до Росії, бере участь у телевізійних шоу, виступає на концертах і приватних заходах, а також гастролює, зокрема й у Білорусі.

Авраам Руссо. Фото: інстаграм

Крім концертної діяльності, артист періодично приїжджає до Москви через судові засідання. Уже багато років триває розгляд справ, у яких він проходить потерпілим після викрадення та замаху на його життя, що сталися ще у 2000-х роках.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Авраам Руссо фактично залишився в російському культурному просторі. У своїх інтерв'ю він заявляв, що не збирається відмовлятися від виступів у РФ. Співак зізнався, що "щиро полюбив Росію", регулярно виступає там з концертами та різко критикує колег-артистів, які залишили РФ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що путініст Лазарєв уявив себе "двійником" Мессі. Але є нюанс.