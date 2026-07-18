Путініст Лазарєв уявив себе "двійником" Мессі, але є нюанс (фото)

Абсурдність такої заяви висміяли у мережі

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Російський співак Сергій Лазарєв, відомий своєю підтримкою політики Кремля та війни проти України, несподівано почав порівнювати себе з однією з головних спортивних легенд сучасності — аргентинським футболістом Ліонелем Мессі.

Сам артист, видно, вирішив підіграти подібним заявам шанувальників і з гумором відреагував на чергові порівняння в соцмережах. "Хлопці, нелегко і на Євробаченні виступати, і на Чемпіонаті світу з футболу битися! Але заради вас я готовий на все. Буду радий підтримці нас у фіналі! Побажайте мені удачі", — написав Лазарєв, коментуючи публікацію, де його намагалися зіставити з Мессі.

Однак масштаб порівняння швидко вийшов за рамки жарту. Деякі росіяни почали серйозно обговорювати "подібність" співака з футбольною зіркою, хоча багато інших не побачили між ними практично нічого спільного. У коментарях дивуються таким паралелям та відкрито вказують на відсутність зовнішньої подібності.

"Але вони зовсім не схожі, як їх можна було сплутати?", "Не схоже ж", "Мені здається, це 100% Серена Вільямс", "Нічого більш несхожого я ще не бачив", — пишуть в мережі.

Щоб перевірити, наскільки виправдані подібні заяви, "Телеграф" провів експеримент та відправив фото Ліонеля Мессі та путініста на детальний аналіз штучному інтелекту. Результат виявився не на користь росіянина.

"Путініст схожий на легенду футболу приблизно так само, як "Лада Каліна" на "Феррарі" — хіба що наявністю чотирьох коліс. Вся "подібність" закінчується на окремих візуальних елементах. Це класичний випадок, коли бажане видається за дійсне", — йдеться у висновках.

Нагадаємо, що раніше в Росії взялися за українського репера "Київстонера". Пропагандисти звинувачують його у підготовці атаки безпілотниками на підприємство ВПК у Підмосков’ї.