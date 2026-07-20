Собирал залы в Киеве, а теперь поддерживает убийц: куда исчез кумир 2000-х Авраам Руссо

Артист живет недалеко от Нью-Йорка, но признается в любви России.

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В начале 2000-х годов Авраам Руссо был одним из самых популярных исполнителей в постсоветском пространстве. Его романтические баллады регулярно звучали на украинских радиостанциях, клипы крутили по музыкальным телеканалам, а концерты собирали полные залы.

Но сегодня об артистах в Украине почти не вспоминают. "Телеграф" рассказывает, куда исчез Авраам Руссо и чем он занимается сейчас.

Пик популярности Руссо пришелся на время его сотрудничества с российским продюсером Иосифом Пригожиным. Именно тогда артист выпустил свои самые известные хиты, а дуэты с Кристиной Орбакайте — "Любовь, которой больше нет" и "Просто любит" — стали песнями, которые годами не сходили с эфиров.

Авраам Руссо и Кристина Орбакайте. Фото: росСМИ

Украинская публика хорошо знала Авраама Руссо не только по телевизионным выступлениям. Он неоднократно приезжал в Киев с концертами, а в 2011 году записал совместную композицию с украинской певицей Натальей Валевской. Клип на песню тоже снимали в столице Украины.

Авраам Руссо и Наталья Валевская. Фото: скриншот с видео

Авраам Руссо родился в Сирии, однако свою музыкальную карьеру построил преимущественно в России. После громкого покушения на него в 2006 году артист с семьей переехал в США, где поселился недалеко от Нью-Йорка. Там и сейчас постоянно проживают его жена и дети.

Авраам Руссо с детками. Фото: instagram

Впрочем, с российской сцены певец не ушел. Несмотря на жизнь в США, Руссо регулярно прилетает в Россию, участвует в телевизионных шоу, выступает на концертах и частных мероприятиях, а также гастролирует, в том числе в Беларуси.

Авраам Руссо. Фото: инстаграмм

Помимо концертной деятельности, артист периодически приезжает в Москву из-за судебных заседаний. Уже много лет продолжается рассмотрение дел, по которым он проходит потерпевшим после похищения и покушения на его жизнь еще в 2000-х годах.

После начала полномасштабной войны России против Украины Авраам Руссо фактически остался в русском культурном пространстве. В своих интервью он заявлял, что не намерен отказываться от выступлений в РФ. Певец признался, что "искренне полюбил Россию", регулярно выступает там с концертами и резко критикует покинувших РФ коллег-артистов.

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