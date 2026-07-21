Русизм "мусорник" досі живе в побуті: як правильно говорити українською
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Це слово стало частиною "суржика"
Через вплив Росії багато русизмів стали звичними для українців у розмовній мові. Одним із яскравих прикладів такого "запозичення" є слово "мусорник".
В українській мові немає слова "мусорник", правильно говорити "смітник". Про це повідомляє "Телеграф".
"Мусорник" — це суржиковий або розмовний еквівалент, яким зазвичай називають місткість (урна, бак або відро) для збирання побутових відходів. Це слово запозичене з російської.
Слово "смітник", своєю чергою, походить від українського слова "сміття" і має праслов’янське коріння *s’mesti (змітати). Буквально це означає "місце, куди змітають відходи".
Приклади використання слова "смітник" у літературі:
- Вдень лазила [вдова] на смітниках, Черепки збирала, Примовляла, що синові Гостинця ховала. (Т. Шевченко)
- Малесеньке подвір'я, з трьох боків обведене низькими, обдряпаними будинками.., виглядало радше як огидливий смітник, ніж як подвір'я. (І. Франко)
- Знайти на смітнику.
- Фельдшер побожно перетрушував оцю ветош [лахміття] на смітник життя тоді спроваджену… (В. Підмогильний)
- Кругом хат скрізь смітник, скрізь грязь, купки гною. (І. Нечуй-Левицький)
- Я не люблю, коли на будівельному майданчику базар і смітник. (В. Кучер)
До речі, залежно від контексту в українській мові можна використати й інші слова:
- Смітниця — маленька місткість, кошик чи місце для збирання відходів
- Контейнер для сміття – великий сміттєвий бак
- Сміттєвий бак – поширена назва великої місткості для відходів
Раніше "Телеграф" повідомляв, як замінити слово "корзина" українською мовою. Це слово є застарілим.