Русизм "мусорник" до сих пор в обиходе: как правильно сказать на украинском

Это слово стало частью "суржика"

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Из-за влияния России многие русизмы стали привычными для украинцев в разговорной речи. Одним из ярких примеров такого "заимствования" является слово "мусорник".

В украинском языке нет слова "мусорник", правильно говорить "смітник". Об этом сообщает "Телеграф".

"Мусорник" — это суржиковый или разговорный эквивалент, которым обычно называют емкость (урна, бак или ведро) для сбора бытовых отходов. Данное слово заимствовано из российского языка.

Слово "смітник", в свою очередь, происходит от украинского слова "сміття" и имеет праславянский корень *sъmesti (сметать). Буквально это означает "место, куда сметают отходы".

Примеры использования слова "смітник" у літературі:

Вдень лазила [вдова] на смітниках, Черепки збирала, Примовляла, що синові Гостинця ховала. (Т. Шевченко)

Малесеньке подвір'я, з трьох боків обведене низькими, обдряпаними будинками.., виглядало радше як огидливий смітник, ніж як подвір'я. (И. Франко)

Знайти на смітнику.

Фельдшер побожно перетрушував оцю ветош [лахміття] на смітник життя тоді спроваджену… (В. Пидмогильный)

Кругом хат скрізь смітник, скрізь грязь, купки гною. (И. Нечуй-Левицкий)

Я не люблю, коли на будівельному майданчику базар і смітник. (В. Кучер)

К слову, в зависимости от контекста в украинском языке можно использовать и другие слова:

Смітниця — маленькая емкость, корзина или место для сбора отходов

Контейнер для сміття – большой мусорный бак

Сміттєвий бак – распространенное название большой емкости для отходов

Ранее "Телеграф" сообщал, как заменить слово "корзина" в украинском языке. Данное слово является устаревшим.