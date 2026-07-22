Відро для сміття без смороду – це можливо: спробуйте бабусин метод

Простий домашній лайфхак допоможе позбутися неприємного запаху без дорогих засобів

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Неприємний запах зі сміттєвого відра знайомий майже кожному, особливо якщо не виносити пакет з відходами щодня. Втім, вирішити проблему можна за допомогою простого методу, яким користувалися ще наші бабусі.

Для цього знадобляться лише старий папір і один дешевий кухонний інгредієнт. Докладніше розповіло видання Maximiliana.

Часто запах з'являється навіть тоді, коли сміття у відрі небагато. Причиною стають залишки вологи та органічних відходів, які накопичуються на дні контейнера або на його стінках.

У чому полягає "дідівський метод"

Насамперед потрібно добре вимити й висушити сміттєве відро. Саме цей крок багато хто пропускає, хоча він є одним із найважливіших.

Після цього на дно відра кладуть аркуш старої газети, журналу або іншого паперу. Поверх нього насипають приблизно одну столову ложку харчової соди, а вже потім встановлюють пакет для сміття.

Папір допомагає вбирати випадкову вологу, яка може просочитися з пакета, а сода нейтралізує неприємні запахи ще до того, як вони поширяться по кухні.

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