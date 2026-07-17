Не купуйте дорогі освіжувачі: цей копійчаний засіб прибере запах із шафи для взуття

Не потрібно буде маскувати запах ароматизаторами

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Неприємний запах у шафі для взуття може з’явитися навіть у найохайнішому домі, а звичайні освіжувачі часто лише маскують проблему на короткий час.

Однак позбутися цієї неприємності можна за допомогою простого засобу, який багато хто вже має вдома. Цей доступний спосіб допомагає не лише прибрати запах, а й боротися з однією з головних причин його появи, як написали в Super Express.

Йдеться про харчову соду. Вона не просто перебиває неприємний запах, а поглинає зайву вологу та допомагає усунути причину появи духмяності.

Для цього достатньо насипати трохи соди у невелику відкриту ємність і поставити її всередині шафи. Засіб потрібно періодично змінювати — приблизно раз на кілька днів, щоб він зберігав ефективність.

Ще один спосіб — зробити невеликі тканинні мішечки із содою та покласти їх безпосередньо у взуття. Особливо це актуально для спортивного взуття, яке часто накопичує більше вологи та запахів.

Взуття неприємно пахне. Фото: Телеграф, згенероване ШІ

Фахівці також радять не ставити в шафу взуття одразу після носіння, якщо воно ще вологе. Його краще спочатку просушити та провітрити. Якщо неприємний запах уже з’явився у самій шафі, допоможе очищення внутрішніх поверхонь розчином води з оцтом або м’яким мийним засобом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про простий спосіб позбутися неприємного запаху взуття. Швець з багаторічним досвідом Микола Фокін поділився лайфхаком з використанням спеціальної устілки, яка допомагає зменшити появу запахів.