Мусорное ведро без вони – это реально: попробуйте бабушкин метод

Простой домашний лайфхак поможет избавиться от неприятного запаха без дорогих средств

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Неприятный запах из мусорного ведра знаком почти каждому, особенно если не выносить пакет с отходами каждый день. Впрочем, решить проблему можно с помощью простого метода, которым пользовались еще наши бабушки.

Для этого понадобятся только старая бумага и один дешевый кухонный ингредиент. Подробнее рассказало издание Maximiliana.

Часто запах появляется даже тогда, когда мусора в ведре немного. Причиной становятся остатки влаги и органических отходов, которые скапливаются на дне контейнера или на его стенках.

В чем заключается "дедовской метод"

В первую очередь нужно хорошо вымыть и высушить мусорное ведро. Именно этот шаг многие пропускают, хотя он является одним из самых важных.

После этого на дно ведра кладут лист старой газеты, журнала или другой бумаги. Поверх него насыпают примерно одну столовую ложку пищевой соды, а затем устанавливают пакет для мусора.

Бумага помогает впитывать случайную влагу, которая может пропитаться из пакета, а сода нейтрализует неприятные запахи еще до того, как они распространятся по кухне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простом способе навсегда избавиться от вони из раковины.