Ці парфуми зараз скуповує молодь: вони стояли на столику кожної жінки в 90-х

Аромат із дитинства в тренді

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Парфумерні тренди дедалі частіше повертають до ароматів, які були популярними десятки років тому. Один із таких — Eden від Cacharel. Парфуми, які багато хто пам'ятає на туалетному столику своїх мам, знову набирають популярності.

Про нову хвилю інтересу до Eden пише ELLE España. Видання зазначає, що аромат став одним із символів парфумерної ностальгії для міленіалів, а в TikTok його дедалі частіше рекомендують у добірках найкращих вінтажних парфумів 1990-х років.

У той час аромат швидко став популярним завдяки незвичному поєднанню свіжих цитрусових, соковитих фруктів і насичених квіткових нот. Композиція відкривається мандарином, бергамотом, лимоном і персиком, після чого розкривається нотами жасмину, мімози, лотоса, латаття, конвалії, троянди, туберози, ананаса та дині.

Парфуми Eden від Cacharel

Саме ця насиченість і зробила Eden впізнаваним. На відміну від багатьох сучасних ароматів, які тяжіють до мінімалізму, парфуми Cacharel мають яскравий характер і легко запам'ятовуються з перших секунд.

За даними ELLE España, сьогодні популярність Eden пояснюють модою на "аромати з дитинства". Представники покоління міленіалів купують його через ностальгію, адже пам'ятають цей запах із дому, а молодші користувачі відкривають для себе парфуми завдяки соцмережам.

Попри те, що парфуму вже понад 30 років, його не знімали з виробництва. Він і досі продається в різних об'ємах і залишається одним із найвідоміших ароматів бренду Cacharel.

В Україні Cacharel Eden залишається у продажу в найбільших парфумерних магазинах. Станом на липень 2026 року флакон 30 мл коштує в середньому від 945 до 1 300 грн, залежно від продавця та акцій, тоді як версія 50 мл обійдеться приблизно у 1 500–2 400 грн. Колекційні або вінтажні випуски першої формули можуть коштувати значно дорожче — на окремих майданчиках їх продають більш ніж за 6 тисяч гривень.

Парфуми Eden від Cacharel

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