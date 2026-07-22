Эти духи сейчас скупает молодежь: они стояли на столике каждой женщины в 90-х

Аромат из детства в тренде

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Парфюмерные тренды все чаще возвращают к ароматам, популярным десятки лет назад. Один из таких – Eden от Cacharel. Духи, которые многие помнят на туалетном столике своих мам, снова набирают популярность.

О новой волне интереса к Eden пишет ELLE España. Издание отмечает, что аромат стал одним из символов парфюмерной ностальгии для миллениалов, а в TikTok его все чаще рекомендуют в подборках лучших винтажных духов 1990-х годов.

В то время аромат быстро стал популярен благодаря необычному сочетанию свежих цитрусовых, сочных фруктов и насыщенных цветочных нот. Композиция открывается мандарином, бергамотом, лимоном и персиком, после чего раскрывается нотами жасмина, мимозы, лотоса, кувшинки, ландыша, розы, туберозы, ананаса и дыни.

Духи Eden от Cacharel

Именно эта насыщенность и сделала Eden узнаваемым. В отличие от многих современных ароматов, тяготеющих к минимализму, духи Cacharel носят яркий характер и легко запоминаются с первых секунд.

По данным ELLE España, сегодня популярность Eden объясняют модой на "ароматы с детства". Представители поколения миллениалов покупают его из-за ностальгии, ведь помнят этот запах из дома, а младшие пользователи открывают для себя духи благодаря соцсетям.

Несмотря на то, что духи уже более 30 лет, его не снимали с производства. Он до сих пор продается в разных объемах и остается одним из самых известных ароматов бренда Cacharel.

В Украине Cacharel Eden остается в продаже в крупнейших парфюмерных магазинах. По состоянию на июль 2026 года флакон 30 мл стоит в среднем от 945 до 1 300 грн в зависимости от продавца и акций, тогда как версия 50 мл обойдется примерно в 1 500–2 400 грн. Коллекционные или винтажные выпуски первой формулы могут стоить значительно дороже — на отдельных площадках их продают более 6 тысяч гривен.

Духи Eden от Cacharel

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой аромат, который был на полке каждой женщины в 60-х, сейчас ищет молодежь. Это легендарный одеколон, история которого насчитывает более 120 лет.