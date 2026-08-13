Вирішив провести воду на дачу: українець розповів, скільки довелося заплатити

Вода у приватному будинку може влетіти в копійку

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Українець показав в Instagram, як на його ділянці бурили свердловину на воду. Роботи зупинили на глибині 12 метрів, а разом із фільтром, зворотним клапаном та матеріалами чоловік заплатив 10 800 гривень.

Втім, така сума не є універсальною для всіх ділянок. "Телеграф" розповість, скільки у 2026 році може коштувати метр свердловини, від чого залежить кінцева ціна та які витрати потрібно врахувати додатково.

Як бурять свердловину на воду

За словами автора відео, роботи на його ділянці почали з проходження верхнього шару ґрунту. Після цього майстри поступово заглиблювали трубу, вибираючи пісок, доки не дісталися водоносного шару.

Буріння свердловин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

Буріння свердловин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

"У моєму випадку зупинилися на 12 метрах. Сказали, що далі йти немає сенсу, вода хороша", — розповів чоловік у своєму Instagram.

Після завершення буріння свердловину одразу підключили до водопроводу. Спочатку вода була мутною, однак після прокачування стала чистою та прозорою.

Буріння свердловин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

Буріння свердловин. Фото: ruslan.hliebko/instagram

Старий насос, за словами автора відео, не зміг забезпечити подачу води, тому його довелося замінити на новий.

Скільки коштує метр свердловини у 2026 році

Автор відео зазначив, що у його регіоні стандартна ціна буріння становить близько 1000 гривень за метр. Водночас він отримав знижку, оскільки планував замовити ще одну свердловину.

"Разом із фільтром, зворотним клапаном і всіма матеріалами свердловина обійшлася у 10 800 гривень", — зазначив він.

При цьому прайси бурових компаній показують, що ціна за метр може суттєво відрізнятися залежно від конструкції свердловини та матеріалів.

Приблизна ціна на буріння свердловин. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Окремо враховується вартість виготовлення та встановлення фільтра — від 1000 гривень за метр залежно від типу матеріалу. Виїзд техніки на об'єкт також може оплачуватися додатково.

Чому одна свердловина коштує 10 тисяч, а інша — значно дорожче

За даними Київської Водяної Бурової Компанії, остаточна вартість формується не лише з оплати буріння. На кошторис впливають робота персоналу і техніки, матеріали, монтаж обладнання та характеристики конкретної ділянки.

Серед основних факторів компанія називає:

глибину свердловини — чим глибше доводиться бурити, тим більшою може бути загальна вартість;

— чим глибше доводиться бурити, тим більшою може бути загальна вартість; тип і матеріал обсадних труб — пластик та сталь мають різну ціну;

— пластик та сталь мають різну ціну; діаметр свердловини — від нього залежить вибір обладнання та насоса;

— від нього залежить вибір обладнання та насоса; характеристики ґрунту — складні породи можуть вимагати іншої техніки та збільшувати витрати;

— складні породи можуть вимагати іншої техніки та збільшувати витрати; тип конструкції — однотрубна, двоколонна чи складніша система матимуть різну ціну;

— однотрубна, двоколонна чи складніша система матимуть різну ціну; обладнання — після буріння можуть знадобитися насос, фільтр, клапан та інші елементи системи.

Від чого залежить ціна. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Наприклад, на сайті компанії вказано, що свердловина з нПВХ 5,5 мм та діаметром 125 мм на глибину 21 метр коштує від 10,5 тисячі гривень.

Що потрібно врахувати після буріння

Саме буріння — не завжди остання витрата. Після завершення робіт необхідно встановити та підключити обладнання, зокрема насос, а також перевірити герметичність системи.

Після буріння на ділянку приїжджає спеціаліст для монтажу та підключення системи. За її даними, остаточний кошторис визначають з урахуванням конкретних умов ділянки.

Тому орієнтуватися лише на ціну за один метр не варто. Дві свердловини однакової глибини можуть мати різну кінцеву вартість через різні труби, ґрунти, діаметр, насосне обладнання та додаткові роботи.

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