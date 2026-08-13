Путін кинув виклик Японії: 4 способи, як Токіо може помститись і чим це допоможе Україні

Дії Путіна можуть підштовхнути Японію до жорсткішої політики щодо Росії

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Візит глави Кремля Володимира Путіна на Курильські острови має для Росії демонстраційний та символічний характер. Проте виникає питання, які наслідки він може мати для відносин РФ з Японією та на війну в Україні.

"Телеграф" запитав про це у штучного інтелекту ChatGPT. Нейромережа вказала на позитивні та негативні сторони цієї ситуації.

Штучний інтелект зазначив, що ситуація навколо візиту Путіна на окуповані японські території може бути потенційно вигідною для України. Проте не варто очікувати від неї якогось негайного великого впливу на російсько-українську війну.

"Путін справді вперше відвідав один з південних Курильських островів — Ітуруп, які Японія вважає своєю територією. Офіційний Токіо вже висловив рішучий протест, а прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті заявила, що візит погіршить перспективи відносин з РФ", — зазначила нейромережа.

Якою може бути відповідь Японії?

Нейромережа запропонувала кілька можливих реакцій японської влади на провокативні дії очільника Кремля. Серед них:

Посилення санкцій проти РФ.

Найбільш вірогідний варіант. Японія може розширити персональні санкції, перекрити схеми обходу санкцій, обмежити роботу російських компаній, посилити експортний контроль тощо.

Збільшення допомоги Україні.

Теж один із найреалістичніших варіантів. Японія може збільшити активність підтримки держави, яка бореться проти російської агресії.

Посилення військової співпраці з Україною

Україна має досвід сучасної війни проти РФ. А конфлікт навколо Курил може мати для України опцію у вигляді поглиблення японсько-української оборонної співпраці.

Посилення координації з G7

Потенціал такого рішення може бути важливішим навіть за санкції. Японія як член G7 може й надалі дотримуватись позиції, що активи РФ мають залишатися замороженими, а санкційний тиск — посилюватися, поки Росія не припинить агресію та не компенсує Україні всі завдані збитки.

Водночас ШІ наголосив, що Японія навряд чи піде на пряме військове протистояння з Росією через Ітуруп. Також малоймовірно, що Японія спробує силою деокупувати Курили.

"Для Японії набагато вигідніше використати ситуацію з дипломатичного та економічного боку. Адже сам Путін фактично зриває можливість покращення відносин з Японією. Путін хотів продемонструвати, що Росія не збирається поступатися територіями та не боїться японської реакції. Водночас для України ефект може бути позитивним. Оскільки РФ отримає ще одного потужного візаві. Тож є ймовірність, що Токіо переведе нинішній протест із дипломатичної площини в практичну. Це може означати посилення санкцій проти РФ, збільшення допомоги Україні та розширення співпраці Токіо та Києва", — резюмувала нейромережа.

Ймовірні наслідки візиту Путіна на Курили на думку ШІ

Що відомо про острів Ітуруп?

Ітуру́п або Еторофу — острів у північно-західній частині Тихого океану. Назва походить від айнського слова Етороп, що означає "Мисовий". Найбільший серед Курильських островів. Із західного боку омивається водами Охотського моря, а зі східного — Тихого океану.

Площа острова становить 3182,65км². Протяжність берегової лінії — 658,5 км. Довжина із південного заходу на північний схід становить 203 км, а ширина коливається від 6 до 46 км. Питання територіальної приналежності Ітурупа не вирішене.

Острів Ітуруп. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимира Путіна з коханкою возить особистий бронепоїзд, в якому є баня і спортзал, але якого немає у розкладах.