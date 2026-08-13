Пил осідатиме повільніше: яким засобом протерти меблі після прибирання

Хитрість із недорогим аптечним засобом

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Пил на полицях, телевізорі та інших поверхнях у домі з'являється буквально через день після прибирання. Річ не лише в протягах із вікна, а й у фізичних властивостях матеріалів, з яких виготовлені меблі. Пластик, пофарбовані поверхні та електроніка особливо легко накопичують статичну електрику, тому частинки пилу притягуються до них, як до магніту. На кухні до цього додається ще й тонка плівка жиру в повітрі, яка також утримує частинки на поверхні.

Цей процес можна сповільнити, якщо для прибирання використати один засіб з аптеки, зазначає видання Wprost.

Після звичайного прибирання потрібно змочити м'яку тканину лише кількома краплями аптечного гліцерину й дуже тонким шаром розподілити його по меблях.

Гліцерин — в'язкий спирт, який згладжує поверхню та знижує тертя між нею і частинками пилу. У результаті пил гірше чіпляється за меблі, і наступне прибирання займає значно менше часу.

Фото згенероване ШІ

При цьому важливо не переборщити з кількістю гліцерину. Якщо нанести занадто багато засобу, на меблях залишаться розводи, а поверхня стане липкою. Крім того, гліцерин не можна наносити на екрани телевізорів, монітори, матові поверхні, необроблене дерево та вощені поверхні.

Раніше "Телеграф" розповідав, який аптечний засіб видалить сірий наліт на унітазі.