Манка з дитинства: чому одні згадують її з теплом, а інші — без радості

Що робило манну кашу "ворогом" багатьох дітей

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Для багатьох дітей 80–90-х манна каша була звичним сніданком у дитсадках і вдома. Проте ставлення до неї було різним — у когось вона залишилася приємним спогадом дитинства, а в когось викликала зовсім інші емоції.

Деякі варіанти манної каші дітям не подобалися через її вигляд або консистенцію. Детальніше про це написав "Телеграф".

Найбільше діти не любили манну кашу з грудочками. Якщо крупу неправильно засипали у молоко або недостатньо перемішували, у тарілці з’являлися щільні шматочки, які багато хто намагався залишити на дні.

Ще одним "випробуванням" була плівка або пінка на поверхні каші. Після охолодження молока зверху утворювався щільний шар, який для багатьох дітей здавався неприємним за виглядом і консистенцією.

Не подобалася дітям і занадто густа манка, яка після охолодження ставала майже як желе і погано набиралася ложкою. Дехто не любив і рідку кашу, коли крупи було мало, а молока — забагато. Окремо згадують кашу без цукру, масла або добавок, яка здавалася прісною та несмачною.

Ще один варіант, який часто викликав невдоволення, — каша з пригорілим молоком або запахом підгорілого дна каструлі. Такий смак міг зіпсувати навіть улюблений сніданок.

Манна каша - чому вона була несмачна в дитинстві. Фото: згенероване ШІ, Телеграф

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