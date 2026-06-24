Як радянський "напій бідних" перетворився на елітний тренд за шалені гроші
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Вважається, що він дуже корисний
Не всі знають, що популярну комбучу, яку зараз продають за чималою ціною, пили ледь не в кожному радянському домі. На багатьох кухнях тоді жив чайний гриб, який і виробляв цей ферментований напій з кисло-солодким смаком і легким природним газуванням.
Як розповіли у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, чайним грибом у СРСР називали гриб Комбуча. Родом він з Тибету.
Гриб здатний продукувати живильне середовище для бактерій і дріжджів. Наші бабусі робили напій у трилітровій банці: її заповнювали солодким чаєм та додавали чайний гриб (виглядає як щільне желе). За якийсь час рідина ферментувалася і напій був готовий.
Варто зазначити, що виглядала ця "медуза" у каламутній жовтуватій рідині досить відразливо. До того ж від банки йшов кислуватий не надто приємний запах. Мало хто з дітей погоджувався пити цей напій, попри вмовляння бабусь та аргументацію про корисність.
Проте зараз цей самий напій є дуже модним, його "розкручують" блогери та прихильники здорового харчування. Тепер жодних непривабливих "медуз" ніхто не бачить — лише привабливі баночки та пляшки.
Коштує комбуча доволі дорого. Від майже 70 гривень за об'єм 0,33 та вище. Тому дехто повертається до вироблення напою вдома. Чайний гриб для виробництва напою у трилітровій банці коштує як пляшечка комбучі. А з нього можна робити напій, поки не набридне.
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