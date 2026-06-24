Як радянський "напій бідних" перетворився на елітний тренд за шалені гроші

Вважається, що він дуже корисний

Не всі знають, що популярну комбучу, яку зараз продають за чималою ціною, пили ледь не в кожному радянському домі. На багатьох кухнях тоді жив чайний гриб, який і виробляв цей ферментований напій з кисло-солодким смаком і легким природним газуванням.

Як розповіли у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, чайним грибом у СРСР називали гриб Комбуча. Родом він з Тибету.

Гриб здатний продукувати живильне середовище для бактерій і дріжджів. Наші бабусі робили напій у трилітровій банці: її заповнювали солодким чаєм та додавали чайний гриб (виглядає як щільне желе). За якийсь час рідина ферментувалася і напій був готовий.

Чайний гриб. Фото: duflu.org.ua

Варто зазначити, що виглядала ця "медуза" у каламутній жовтуватій рідині досить відразливо. До того ж від банки йшов кислуватий не надто приємний запах. Мало хто з дітей погоджувався пити цей напій, попри вмовляння бабусь та аргументацію про корисність.

Багато хто пам'ятає цю картину з дитинства. Фото: facebook.com/RivnenskyOCDC

Проте зараз цей самий напій є дуже модним, його "розкручують" блогери та прихильники здорового харчування. Тепер жодних непривабливих "медуз" ніхто не бачить — лише привабливі баночки та пляшки.

Скільки коштує комбуча

Коштує комбуча доволі дорого. Від майже 70 гривень за об'єм 0,33 та вище. Тому дехто повертається до вироблення напою вдома. Чайний гриб для виробництва напою у трилітровій банці коштує як пляшечка комбучі. А з нього можна робити напій, поки не набридне.

Скільки коштує чайний гриб

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