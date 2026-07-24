Манка с детства: почему одни вспоминают ее с теплом, а другие без радости

Что делало манную кашу "врагом" многих детей

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Для многих детей 80–90-х годов манная каша была привычным завтраком в детских садах и дома. Однако отношение к ней было разным — у кого-то она осталась приятным воспоминанием детства, а у кого-то вызывала совсем другие эмоции.

Некоторые варианты манной каши детям не нравились из-за ее вида или консистенции. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Больше всего дети не любили манную кашу с комочками. Если крупу неправильно засыпали в молоко или недостаточно перемешивали, в тарелке появлялись плотные кусочки, которые многие пытались оставить на дне.

Еще одним "испытанием" была пленка или пенка на поверхности каши. После охлаждения молока сверху образовывался плотный пласт, который для многих детей казался неприятным по виду и консистенции.

Не нравилась детям и слишком густая манка, которая после охлаждения становилась почти как желе и плохо набиралась ложкой. Некоторые не любили и жидкую кашу, когда крупы было мало, а молока — многовато. Отдельно вспоминают кашу без сахара, масла или добавок, которая казалась пресной и невкусной.

Еще один вариант, часто вызывавший недовольство, — каша с пригоревшим молоком или запахом подгоревшего дна кастрюли. Такой вкус мог испортить даже любимый завтрак.

Манная каша – почему она была невкусная в детстве. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

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