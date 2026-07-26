Прощавайте, ґрати на вікнах: новий спосіб захистити дім без втрати краси

Це рішення взагалі не передбачає встановлення захисних металевих конструкцій

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Металеві ґрати довго залишалися популярним захистом від крадіїв, особливо на перших поверхах. Однак зараз люди все частіше обирають сучасніші та естетичніші рішення.

Одним із сучасних варіантів стало ламіноване безпечне скло, як написали в Оk Diario. Воно складається з кількох шарів скла, між якими знаходиться спеціальна плівка. Якщо таке скло пошкодити, воно може тріснути, але не розсипається на уламки — внутрішній шар утримує їх разом.

Ламіноване безпечне скло. Фото: Телеграф

Саме ця особливість робить його додатковим бар’єром для зловмисників. Щоб проникнути через таке вікно, потрібно значно більше часу та зусиль, а це часто змушує крадіїв відмовитися від спроби. Найкращий ефект захисту скло дає разом із якісними замками, сигналізацією та іншими системами безпеки.

Ще одна перевага такого рішення — не завжди потрібно повністю міняти вікна. У деяких випадках достатньо замінити лише склопакет, залишивши стару раму. Однак перед встановленням варто проконсультуватися зі спеціалістами, адже безпечне скло важче за звичайне і не кожна конструкція може витримати його вагу.

Окрім захисту, ламіноване скло має й інші плюси. Воно пропускає природне світло, не потребує складного догляду та може зменшувати рівень шуму з вулиці завдяки спеціальним шарам ПВБ. Також у разі пошкодження воно знижує ризик травм, адже уламки не розлітаються по кімнаті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке покриття у дворі не створюватиме калюж і залишатиметься прохолодним у спеку. Це точно не бетон.