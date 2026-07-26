Прощайте, решетки на окнах: новый способ защитить дом без потери красоты

Это решение вообще не предусматривает установку защитных металлических конструкций

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Металлическая решетка долго оставалась популярной защитой от воров, особенно на первых этажах. Однако сейчас люди все чаще выбирают более современные и эстетические решения.

Одним из современных вариантов стало ламинированное безопасное стекло, как написали в Оk Diario. Оно состоит из нескольких слоев стекла, между которыми находится специальная пленка. Если такое стекло повредить, оно может треснуть, но не рассыпается на обломки – внутренний слой удерживает их вместе.

Ламинированное безопасное стекло. Фото: Телеграф

Именно эта особенность делает его дополнительным барьером для злоумышленников. Чтобы проникнуть через такое окно, нужно гораздо больше времени и усилий, а это часто заставляет воров отказаться от попытки. Лучший эффект защиты стекла дает вместе с качественными замками, сигнализацией и другими системами безопасности.

Еще одно преимущество такого решения – не всегда нужно полностью менять окна. В некоторых случаях достаточно заменить только стеклопакет, оставив старую раму. Однако перед установкой следует проконсультироваться со специалистами, ведь безопасное стекло тяжелее обычного и не каждая конструкция может выдержать его вес.

Кроме защиты, ламинированное стекло имеет и другие плюсы. Оно пропускает естественный свет, не требует сложного ухода и может уменьшать уровень шума с улицы благодаря специальным слоям ПВБ. Также при повреждении оно снижает риск травм, ведь обломки не разлетаются по комнате.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое покрытие во дворе не будет создавать луж и будет оставаться прохладным в жару. Это точно не бетон.