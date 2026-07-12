Забудьте про стільниці з мармуру: який матеріал виглядає дорожче і служить довше

Кава, плями та подряпини більше не проблема для цієї моделі

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Мармур роками залишався головним вибором для розкішних кухонь завдяки своєму вишуканому вигляду. Однак дизайнери все частіше звертають увагу на новий матеріал, який поступово витісняє його.

Він зберігає ефект натурального каменю, але краще підходить для щоденного використання. Міцність, стійкість до пошкоджень і простий догляд зробили його одним із головних трендів, як написали в "Femcafe".

На зміну мармуру приходить кварцит — натуральний камінь, який зовні нагадує мармур, але краще витримує щоденне використання. Він стійкіший до плям, подряпин і високих температур, що робить його практичнішим для кухонних стільниць.

Стіл з кварциту. Фото: koreanika

Кварцит вирізняється унікальною текстурою: кожна плита має власний малюнок, тому кухня виглядає особливою. Матеріал доступний у різних відтінках і легко поєднується з деревом, бежевими та темними кольорами.

Популярність кварциту також пояснюється новим підходом до дизайну — люди все частіше хочуть тепліші, натуральніші та функціональніші інтер’єри. Саме тому цей матеріал поступово стає головним конкурентом мармуру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити відкриті полиці на кухні.