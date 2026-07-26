Він точно завалявся десь на горищі: ретро-предмет із квартир бабусь знову стає модним

Старі речі, які здавалися непотрібними, знову повернулись в моду та стали популярними

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Ще недавно цей предмет вважали пережитком минулого, але молодь знову повертає його в моду. Тепер він не просто річ для користування, а стильний декор.

Йдеться про стаціонарний телефон. Те, що раніше було звичайною частиною кожної квартири, зараз молодь шукає на барахолках, у вінтажних магазинах та на онлайн-платформах, аби доповнити свій інтер'єр, передає видання Femcafe.

У соціальних мережах дедалі більше з’являється відео з будинками у вінтажному стилі, де ретро-телефони займають помітне місце. Дехто використовує їх як декоративний аксесуар, підставку або просто залишає як красиву деталь у кімнаті.

Ретро-річ, яка отримала друге життя вдома. Фото: Телеграф

Експерти з дизайну зазначають, що повернення таких речей пов’язане з бажанням людей зробити свій дім більш особливим. Сучасна техніка часто виглядає однаково, а старі предмети додають оселі характеру та власної історії.

Хоча навряд чи хтось відмовиться від смартфона заради дротового телефону, він цілком може знову стати популярною прикрасою в домівках.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити плитку на кухні.