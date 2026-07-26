Он точно завалялся где-то на чердаке: ретро-предмет из квартир бабушек снова становится модным

Старые вещи, которые казались ненужными, снова вернулись в моду и стали популярными

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Еще недавно этот предмет считали пережитком прошлого, но молодежь снова возвращает его в моду. Теперь он не просто вещь для использования, а стильный декор.

Речь идет о стационарном телефоне. То, что раньше было обычной частью каждой квартиры, сейчас молодежь ищет на барахолках, в винтажных магазинах и онлайн-платформах, чтобы дополнить свой интерьер, передает издание Femcafe.

В социальных сетях все больше и больше появляется видео с домами в винтажном стиле, где ретро-телефоны занимают заметное место. Некоторые используют их как декоративный аксессуар, подставку или просто оставляют как красивую деталь в комнате.

Ретро-вещь, получившая вторую жизнь дома. Фото: Телеграф

Эксперты по дизайну отмечают, что возвращение таких вещей связано с желанием людей сделать свой дом более особенным. Современная техника часто выглядит одинаково, а старые предметы придают жилищу характера и собственной истории.

Хотя вряд ли кто-то откажется от смартфона ради проводного телефона, он вполне может снова стать популярным украшением в домах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить плитку на кухне.