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Бетон у дворах відходить у минуле: яка альтернатива не залишає на собі калюжі та не перегрівається у спеку

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Ці проникні покриття витісняють бетон Новина оновлена 30 червня 2026, 09:16
Ці проникні покриття витісняють бетон. Фото Колаж "Телеграфу"

Йому на зміну приходять природні матеріали

Бетонні дворики, які довгий час були стандартом завдяки міцності та простому догляду, поступово втрачають популярність. Їм на зміну повертається тренд 1960-х років, що робить ставку на природні матеріали.

Йдеться про покриття з натурального каменю, гравію, гальки та водопроникної бруківки. Такий підхід не лише змінює вигляд подвір’я, а й покращує його функціональність: вода під час дощу краще просочується в ґрунт, зменшується утворення калюж, а поверхні менше нагріваються в спеку, як написали в "los andes 142".

Одним із найпопулярніших рішень сьогодні стала нерівна кам’яна бруківка — техніка, яка активно використовувалася ще кілька десятиліть тому. Камені різного розміру укладають із невеликими проміжками, через які дощова вода природно потрапляє в землю. Такий дизайн виглядає більш природно та добре поєднується із зеленими зонами, клумбами й садовими доріжками. Його використовують не лише у дворах, а й біля терас та вхідних зон.

Чим замінити бетон на задньому дворі
Що покласти замість бетону у дворі. Фото: amazon.de

Попри це, бетон повністю не зник — його й далі застосовують для під’їзних доріжок, гаражів і ділянок із великим навантаженням. Водночас у житлових зонах власники все частіше обирають проникні матеріали, які допомагають зменшити перегрів поверхонь і зробити подвір’я комфортнішим у спеку.

Окрім практичності, природні покриття мають і естетичну перевагу — вони доступні в різних формах, кольорах і текстурах, що дозволяє гармонійно вписати їх як у сучасну архітектуру, так і в класичні будинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є альтернатива пластиковим вікнам, яка довше служить і має кращу шумоізоляцію.

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#Ремонт #Бетон #Двір