Бетон у дворах відходить у минуле: яка альтернатива не залишає на собі калюжі та не перегрівається у спеку

Йому на зміну приходять природні матеріали

Бетонні дворики, які довгий час були стандартом завдяки міцності та простому догляду, поступово втрачають популярність. Їм на зміну повертається тренд 1960-х років, що робить ставку на природні матеріали.

Йдеться про покриття з натурального каменю, гравію, гальки та водопроникної бруківки. Такий підхід не лише змінює вигляд подвір’я, а й покращує його функціональність: вода під час дощу краще просочується в ґрунт, зменшується утворення калюж, а поверхні менше нагріваються в спеку, як написали в "los andes 142".

Одним із найпопулярніших рішень сьогодні стала нерівна кам’яна бруківка — техніка, яка активно використовувалася ще кілька десятиліть тому. Камені різного розміру укладають із невеликими проміжками, через які дощова вода природно потрапляє в землю. Такий дизайн виглядає більш природно та добре поєднується із зеленими зонами, клумбами й садовими доріжками. Його використовують не лише у дворах, а й біля терас та вхідних зон.

Що покласти замість бетону у дворі. Фото: amazon.de

Попри це, бетон повністю не зник — його й далі застосовують для під’їзних доріжок, гаражів і ділянок із великим навантаженням. Водночас у житлових зонах власники все частіше обирають проникні матеріали, які допомагають зменшити перегрів поверхонь і зробити подвір’я комфортнішим у спеку.

Окрім практичності, природні покриття мають і естетичну перевагу — вони доступні в різних формах, кольорах і текстурах, що дозволяє гармонійно вписати їх як у сучасну архітектуру, так і в класичні будинки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є альтернатива пластиковим вікнам, яка довше служить і має кращу шумоізоляцію.