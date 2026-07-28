Подряпин і розводів не буде: клінерка розповіла, як відмити склокерамічну плиту до блиску

Склокерамічна варильна поверхня має стильний вигляд і легко вписується в сучасну кухню, але догляд за нею потребує особливої уваги.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Неправильно підібраний засіб або жорстка губка можуть залишити після прибирання не блиск, а подряпини та помітні сліди. А якщо вчасно не прибрати жир і залишки їжі, згодом відмити їх буде значно складніше.

Професійна клінерка Жаклін Штайн поділилася порадами щодо догляду за склокерамічною плитою із виданням "Southern Living". За її словами, найкраща звичка — протирати поверхню після кожного приготування їжі. Для цього достатньо м'якої серветки з мікрофібри або бавовняної тканини. Така проста процедура допоможе не допустити накопичення жиру, крихт і плям, які з часом перетворюються на стійкий нагар.

Перед повноцінним очищенням потрібно дочекатися, поки плита повністю охолоне. Це важливо не лише з міркувань безпеки. Якщо нанести мийний засіб на гарячу поверхню, він може швидко випаруватися, а після висихання залишити неприємні розводи.

Для щоденного прибирання підійде тепла вода з невеликою кількістю засобу для миття посуду або універсальний мийний розчин. Поверхню варто протирати м'якою, добре віджатою тканиною. А ось від абразивних порошків, жорстких губок та агресивних засобів краще відмовитися. Не рекомендують використовувати й засоби з аміаком, оскільки вони можуть пошкодити поверхню або залишити небажані сліди.

Якщо на плиті залишилися пригорілі шматочки їжі, їх не варто намагатися відтерти силою. Краще скористатися спеціальним скребком для склокераміки, тримаючи його під невеликим кутом до поверхні. Після цього можна нанести спеціальний засіб для очищення та полірування скляних варильних панелей. Його рівномірно розподіляють м'якою тканиною або паперовим рушником і залишають на 15–30 хвилин — точний час залежить від того, наскільки сильно забруднена плита.

Коли засіб подіє, поверхню потрібно акуратно очистити м'якою губкою, щіткою або тканиною, а потім протерти чистою вологою серветкою, щоб прибрати залишки бруду та мийного засобу.

Фінальний етап — полірування. Для цього можна скористатися засобом для миття скла без аміаку або розчином білого оцту та води в рівних пропорціях. Нанесіть невелику кількість засобу на поверхню, а потім витріть її насухо паперовим рушником чи чистою безворсовою тканиною. Саме так можна позбутися залишкових слідів і надати склокераміці охайного блиску.

Головне правило догляду за такою плитою — не чекати, поки забруднення перетворяться на товстий шар нагару. Регулярне м'яке очищення, правильні засоби та відмова від абразивів допоможуть надовго зберегти поверхню чистою, блискучою та без подряпин.