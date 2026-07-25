Відро для сміття більше не смердітиме: прості трюки, які варто спробувати в спеку

Улітку неприємний запах від сміттєвого відра може стати справжньою проблемою.

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Через високу температуру харчові відходи швидше псуються, а всередині контейнера накопичується волога. У результаті навіть після винесення сміття на кухні може залишатися характерний запах.

До того ж пластик, з якого виготовляють більшість сміттєвих відер, здатен вбирати та утримувати запахи. Тому одного лише регулярного винесення пакетів іноді недостатньо. Втім, позбутися проблеми можна за допомогою простих засобів, які часто вже є вдома. Ось кілька способів, які допоможуть освіжити сміттєве відро та зробити кухню приємнішою. Про них розповіли на порталі "tomsguide".

Харчова сода

Один із найпростіших способів — використати звичайну харчову соду. Вона добре поглинає неприємні запахи та зайву вологу, тому особливо корисна в теплу пору року.

Перед тим як вставити новий пакет, насипте невелику кількість соди на сухе дно відра. Якщо сміття накопичується протягом кількох днів, соду можна періодично додавати. Вона також стане в пригоді під час миття самого контейнера, якщо пластик уже встиг увібрати стійкий запах.

Цитрусова цедра

Шкірки лимона, апельсина або грейпфрута теж можуть допомогти освіжити сміттєве відро. Ефірні олії, які містяться в цедрі, мають приємний аромат і допомагають перебити неприємний запах.

Кілька шматочків шкірки можна покласти на дно контейнера під пакет. Ще один варіант — поєднати цедру з невеликою кількістю соди. Водночас важливо не залишати цитрусові скоринки надовго: у теплому та вологому середовищі вони можуть почати псуватися, тому їх потрібно регулярно замінювати.

Котячий наповнювач

Якщо вдома є кіт, його наповнювач можна використовувати не лише за прямим призначенням. Невеликий шар на дні сміттєвого відра допоможе поглинати рідину, яка іноді просочується з пакета, а також частково нейтралізувати запахи.

Цей спосіб особливо зручний у спеку, коли навіть невелика кількість вологи швидко стає джерелом неприємного аромату. Проте наповнювач потрібно вчасно змінювати, щойно він стає вологим.

Кавова гуща

Любителям кави варто не поспішати викидати використану гущу. Якщо її добре висушити, вона може допомогти поглинути частину неприємних запахів у сміттєвому відрі.

Достатньо насипати невеликий шар сухої гущі на дно контейнера під пакет. Однак використовувати потрібно саме суху каву. Волога гуща у теплому середовищі швидко псується, може запліснявіти й лише додасть нових проблем.

Головне — не забувати про регулярне очищення

Який би спосіб ви не обрали, домашні засоби не замінять звичайного прибирання. У спеку бажано якомога частіше виносити харчові відходи, не залишати сміття надовго та стежити, щоб пакет не протікав.

Саме відро варто регулярно мити теплою водою з мийним засобом, приділяючи увагу дну, стінкам і кришці. Після миття контейнер потрібно добре висушити, адже волога лише сприяє появі нових запахів.

Тож якщо влітку сміттєве відро почало неприємно пахнути, не поспішайте купувати дорогі ароматизатори. Харчова сода, цитрусова цедра, суха кавова гуща чи котячий наповнювач можуть стати простими помічниками у боротьбі із запахом. А регулярне очищення допоможе надовго зберегти свіжість на кухні.