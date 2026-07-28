Царапин и разводов не будет: клинер рассказала, как отмыть стеклокерамическую плиту до блеска

Стеклокерамическая варочная поверхность выглядит стильно и легко вписывается в современную кухню, но уход за ней требует особого внимания.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Неправильно подобранное средство или жесткая губка может оставить после уборки не блеск, а царапины и заметные следы. А если вовремя не убрать жир и остатки пищи, потом отмыть их будет гораздо сложнее.

Профессиональная клинер Жаклин Штайн поделилась советами по уходу за стеклокерамической плитой с изданием "Southern Living". По ее словам, лучшая привычка – протирать поверхность после каждого приготовления пищи. Для этого достаточно мягкой салфетки из микрофибры или хлопковой ткани. Такая простая процедура поможет не допустить накопления жира, крошек и пятен, которые со временем превращаются в стойкий нагар.

Перед полноценной очисткой нужно дождаться, пока плита полностью остынет. Это важно не только из соображений безопасности. Если нанести моющее средство на горячую поверхность, оно может быстро улетучиться, а после высыхания оставить неприятные разводы.

Для ежедневной уборки подойдет теплая вода с небольшим количеством моющего средства или универсальный моющий раствор. Поверхность следует протирать мягкой, хорошо отжатой тканью. А вот от абразивных порошков, жестких губок и агрессивных средств лучше отказаться. Не рекомендуется использовать и средства с аммиаком, поскольку они могут повредить поверхность или оставить нежелательные следы.

Если на плите остались пригоревшие кусочки пищи, их не следует пытаться оттереть силой. Лучше пользоваться специальным скребком для стеклокерамики, держа его под небольшим углом к поверхности. После этого можно нанести специальное средство для очистки и полировки варочных стеклянных панелей. Его равномерно распределяют мягкой тканью или бумажным полотенцем и оставляют на 15–30 минут – точное время зависит от того, насколько сильно загрязнена плита.

Когда средство подействует, поверхность нужно аккуратно очистить мягкой губкой, щеткой или тканью, а затем протереть чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки грязи и моющего средства.

Финальный этап – полировка. Для этого можно использовать средство для мытья стекла без аммиака или раствором белого уксуса и воды в равных пропорциях. Нанесите небольшое количество средства на поверхность, а затем протрите его досуха бумажным полотенцем или чистой безворсовой тканью. Именно так можно избавиться от остаточных следов и придать стеклокерамике чистоплотный блеск.

Главное правило ухода за такой плитой – не ждать, пока загрязнения превратятся в толстый слой нагара. Регулярная мягкая очистка, правильные средства и отказ от абразивов помогут надолго сохранить поверхность чистой, блестящей и без царапин.