Водні "емігранти" з України наробили проблем в США: завдано мільярдних збитків

Зайди, що потрапили з баластними водами, стали однією з головних екологічних проблем Великих озер

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Не тільки риби з Америки, як от сонячний окунь, спричиняють проблеми українським екосистемам. Є й українські види, які додали головного болю тамтешнім мешканцям. Зокрема, це бички та молюск дрейсена.

Як розповіла "Телеграфу" завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь, із басейну Чорного моря до США потрапили щонайменше два види дрейсен або тригранок — поліморфна (річкова) та бузька.

Генетично доведено було, що вони саме із пониззя Дніпра із баластними водами поширились у великі північноамериканські озера. Юлія Куцоконь, іхтіологиня

Обидва молюски поширилися у Великих озерах і завдали мільярдних збитків інфраструктурі та місцевим екосистемам. І хоча дрейсена допомагає очищати воду, вона росте щільними багатошаровими скупченнями і забиває водозабірні труби, блокує роботу гідроспоруд, псує промислове обладнання та обростає на днищах суден.

Основні дані про річкову дрейсену/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Дрейсена бузька обліпила запчастину/ Мічиганський університет

Як пояснила експертка, серед найвідоміших водних "емігрантів" з українського басейну Чорного моря до США — бичок-кругляк, бичок-цуцик та йорж звичайний.

Згори вниз: йорж, бичок-цуцик, бичок-кругляк/ Колаж "Телеграфу"

Цікаво, що саме бичок-кругляк вважається одним із найуспішніших інвазивних хребетних видів у Великих озерах. Генетичні дослідження показали, що одним із джерел інвазії був район Дніпровсько-Бузького лиману біля Херсона, а також нижній Дунай.

Раніше "Телеграф" розповідав, що сонячний окунь в українських водоймах — складна здобич для рибоїдних птахів. Проте, його може їсти людина.