З іншого кінця світу: який шлях долає улюблена риба українців перед тим, як потрапити в магазин

Якість продукції у різних постачальників може разюче відрізнятися

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Хек – це справжня "народна риба" №1 в Україні. Однак через те, що вона глибоководна, у Чорному чи Азовському морях її немає.

Про те, який шлях проходить хек перед тим, як потрапити на столи українців, розповідає "Телеграф".

Звідки везуть улюблену рибу українців

Аргентина (Південна Атлантика) — головний постачальник України. Аргентинський хек — це еталон за ціною та якістю з щільним білим м’ясом.

США та Канада (Тихоокеанський хек) має ніжне м’ясо, що частіше йде на блочне філе або сурімі.

Іспанія, Португалія, Марокко — найдорожчий європейський хек для рибних бутіків та ресторанів.

Чилі та Уругвай — додаткові поставки для бюджетного сегменту.

Хек

Як хек потрапляє до супермаркетів

Рибу виловлюють траулерами, одразу потрошать і піддають шоковому заморожуванню при −30∘C прямо на борту.

Морожену рибу в судах-рефрижераторах чи термоконтейнерах везуть місяцями через океан до європейських портів (наприклад, у Польщі, Румунії чи Болгарії), а звідти авторефрижераторами доставляють в Україну.

Щоб риба не сохла, її покривають тонкою крижаною скоринкою, після чого вона опиняється на прилавках.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", у "АТБ" з’являться нові позиції у спеціальних вітринах.