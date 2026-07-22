Літній тортик без випікання: збирається за 30 хвилин, а на смак — як із кондитерської (відео)

Цей десерт нікого не залишить байдужим

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Коли на вулиці спека, вмикати духовку заради десерту зовсім не хочеться. Але є спосіб потішити себе тортом без випікання. Для його приготування потрібні вафельні коржі, ніжний заварний крем та багато свіжих фруктів. Такий торт збирається за пів години, а після ночі в холодильнику коржі просочуються кремом і стають м'якими, як у справжньому торті.

Рецептом торта "Лінива тропіканка" поділилася фудблогерка valway_ka_ у своєму Instagram.

Заварний крем важливо варити на середньому вогні та постійно помішувати, інакше він візьметься грудочками або пригорить до дна. Як тільки маса почне густіти, її потрібно зняти з плити. Крем продовжуватиме доходити до потрібної консистенції під час остигання. А щоб на поверхні не утворилася щільна кірочка, необхідно покласти харчову плівку в контакт. Вершкове масло для крему має бути дійсно м'яким, кімнатної температури, інакше крем розшарується.

Набір фруктів можна змінювати залежно від сезону. Підійдуть як груша й персик, так і малина та лохина.

Інгредієнти:

Для крему:

3 жовтки

4 ст. ложки кукурудзяного крохмалю

150 г цукру

400 мл молока

250 г вершкового масла кімнатної температури

Для торта:

1 упаковка готових вафельних коржів

полуниця

банан

ківі

нектарин

ананас

Приготування:

Жовтки змішайте з кукурудзяним крохмалем і цукром до однорідності. Влийте молоко та поставте на середній вогонь. Уварюйте крем до загустіння, постійно помішуючи, щоб він не взявся грудочками. Готовий крем накрийте плівкою в контакт із поверхнею та залиште до повного остигання. М'яке вершкове масло збийте, потім невеликими порціями введіть охолоджений заварний крем, продовжуючи збивати. Фрукти вимийте та наріжте тонкими пластинками. На кожен вафельний корж тонким шаром нанесіть крем і викладіть нарізані фрукти. Зберіть торт із перемащених кремом і фруктами коржів. Один корж подрібніть і посипте ним верх торта для прикраси. Поставте торт у холодильник на 6–8 годин або на всю ніч.

Перед подачею торт можна додатково прикрасити збитими вершками, свіжими ягодами чи листочками м’яти. Такий десерт підійде для літнього застілля, дитячого свята чи просто чаювання.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом лимонного сорбету, який готують в Італії.