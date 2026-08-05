Легендарний торт із СРСР помітили у Сільпо: скільки коштує десерт
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У мережі продають власну версію легендарних ласощів
На полицях супермаркету "Сільпо" помітили знаменитий та багатьма улюблений десерт — торт "Іній". Це солодкий символ Запоріжжя, де цей кондитерський виріб набув загальнонаціональної слави.
Торт уже продається у Дніпрі. Про це повідомила дівчина під ім’ям Наталі у threads.
Вона запитала "Сільпо", чи варто чекати новинки в Києві. У коментарях під постом зраділи такому "подарунку" від мережі. Користувачі пишуть, що шукатимуть цей товар і у супермаркетах інших міст України.
"Сьогодні всі побіжать за тортом, а я, мабуть, не встигну урвати після роботи"
"Швидше б"
Цей кондитерський виріб є власним продуктом мережі та продається під назвою "Казковий іній". За 420 грамів десерту у "Сільпо" просять 179 грн.
Додамо, що оригінальний "Іній" сьогодні можна купити можна у Запоріжжі у фірмових магазинах, що продають продукцію кондитерської фабрики "Стелсі". Він коштує 162 грн за 450 грамів. Ці ласощі можна купити й в Києві.
Історія торта "Іній"
Який кондитер створив цей легендарний десерт, невідомо. У 1970-х роках на прилавках запорізьких кондитерських магазинів з’явився торт, який мав романтичну назву "Білосніжка". Пізніше, після доопрацювання рецептури, він називався "Хортичанкою" — це ім’я відсилає до серця Запоріжжя, легендарного острова Хортиця. Своє ж нинішнє найменування, "Іній", десерт придбав у результаті чергової модифікації рецепта.
У чому популярність торта "Іній"?
Головний секрет його популярності криється у неповторному поєднанні текстур та смаків. Тільки уявіть: повітряний бісквіт з легким коньячним просоченням гармонійно доповнюється хрусткими прошарками безе та бісквітної крихти. Вінчає цю композицію ніжний вершково-масляний крем на згущеному молоці, а завершальним штрихом виступає обсмажений арахіс. Завдяки такому складу десерт набуває справді багатогранного смаку, який виділяється на тлі інших українських солодощів.
Нагадаємо, в магазинах мережі "АТБ" покупці помітили нові солодощі — ванільний бісквіт "Проказниця" та тістечко "Картоплянка". Незвичайні новинки швидко привернули увагу мережі.