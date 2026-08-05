Легендарний торт із СРСР помітили у Сільпо: скільки коштує десерт

У мережі продають власну версію легендарних ласощів

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На полицях супермаркету "Сільпо" помітили знаменитий та багатьма улюблений десерт — торт "Іній". Це солодкий символ Запоріжжя, де цей кондитерський виріб набув загальнонаціональної слави.

Торт уже продається у Дніпрі. Про це повідомила дівчина під ім’ям Наталі у threads.

Вона запитала "Сільпо", чи варто чекати новинки в Києві. У коментарях під постом зраділи такому "подарунку" від мережі. Користувачі пишуть, що шукатимуть цей товар і у супермаркетах інших міст України.

"Сьогодні всі побіжать за тортом, а я, мабуть, не встигну урвати після роботи"

"Швидше б"

Цей кондитерський виріб є власним продуктом мережі та продається під назвою "Казковий іній". За 420 грамів десерту у "Сільпо" просять 179 грн.

Торт "Казковий Іній" у Сільпо/Фото: silpo.ua

Склад торта "Казковий Іній" у Сільпо/Фото: silpo.ua

Додамо, що оригінальний "Іній" сьогодні можна купити можна у Запоріжжі у фірмових магазинах, що продають продукцію кондитерської фабрики "Стелсі". Він коштує 162 грн за 450 грамів. Ці ласощі можна купити й в Києві.

Торт "Іній" від "Стелсі"

Історія торта "Іній"

Який кондитер створив цей легендарний десерт, невідомо. У 1970-х роках на прилавках запорізьких кондитерських магазинів з’явився торт, який мав романтичну назву "Білосніжка". Пізніше, після доопрацювання рецептури, він називався "Хортичанкою" — це ім’я відсилає до серця Запоріжжя, легендарного острова Хортиця. Своє ж нинішнє найменування, "Іній", десерт придбав у результаті чергової модифікації рецепта.

У чому популярність торта "Іній"?

Головний секрет його популярності криється у неповторному поєднанні текстур та смаків. Тільки уявіть: повітряний бісквіт з легким коньячним просоченням гармонійно доповнюється хрусткими прошарками безе та бісквітної крихти. Вінчає цю композицію ніжний вершково-масляний крем на згущеному молоці, а завершальним штрихом виступає обсмажений арахіс. Завдяки такому складу десерт набуває справді багатогранного смаку, який виділяється на тлі інших українських солодощів.

Нагадаємо, в магазинах мережі "АТБ" покупці помітили нові солодощі — ванільний бісквіт "Проказниця" та тістечко "Картоплянка". Незвичайні новинки швидко привернули увагу мережі.