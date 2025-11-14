Це солодка легенда Запоріжжя: як сьогодні називається культовий торт і де можна його скуштувати

Цей унікальний торт із хрусткими прошарками безе та коньячним сиропом змінював назви тричі, але зберіг смак дитинства

Для кожного міста є свої символи – архітектурні пам'ятки, історичні постаті, культурні традиції. Але є й солодкі символи, які неможливо знайти в підручниках, зате можна скуштувати.

Для Запоріжжя таким десертом став торт "Іній" – легенда місцевої кондитерської справи, яка й досі викликає ностальгічні спогади та здивування гурманів з усієї України. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Три імені одного торта

Історія цього десерту нагадує детективну розповідь із втраченими доказами. У 1970-х роках на прилавках запорізьких кондитерських з'явився торт під романтичною назвою "Білосніжка". Згодом, після змін у рецептурі, він перевтілився в "Хортичанку" – назва символічно пов'язана із серцем Запоріжжя, легендарним островом. А сучасне ім'я "Іній" десерт отримав завдяки черговій модернізації рецепта.

Точні відомості про авторів торта, роки створення та оригінальні технологічні карти втрачені разом з архівними документами. Проте смак залишився – і саме він став найкращим доказом існування цієї солодкої легенди.

Торт "Іней", сучасний варіант оздоблення

Що робить "Іній" унікальним?

Секрет популярності цього торта — у поєднанні текстур та смаків. Уявіть собі: повітряний бісквіт, просочений ароматним коньячним сиропом, поєднується з хрусткими прошарками безе та бісквітної крихти. А зверху – ніжний вершково-масляний крем зі згущеним молоком. Додайте до цього смажений арахіс, і ви отримаєте справжню симфонію смаків, яку важко знайти серед інших українських десертів.

Варіант торту "Іній" у вигляді тістечка

Сучасні кондитери оздоблюють "Іній" італійською меренгою, надаючи йому мінімалістичного та елегантного вигляду. Але класична версія залишається вірною традиціям – з товстими шарами крему та щедрою порцією горіхів.

Від Запоріжжя до всієї України

Майстриня із Запоріжжя, яка відтворила рецепт торта у власній кондитерській, припускає, що десерт почали виготовляти на Запорізькій кондитерській фабриці ще в 1971 році. Вона вперше спробувала "Іній" у 1986 році, і смак настільки вразив її, що пізніше вона вирішила відтворити цей смаколик, поєднавши класичний та сучасний варіанти.

Крафтовий торт "Іній"

Сьогодні "Іній" – одна з топ-позицій у кав'ярнях Запоріжжя. Але цей десерт не залишається в межах одного міста. Торт подорожує Україною – його смакували в Полтаві, Львові, Києві, Ужгороді. І це не дивно: модернізована "Хортичанка" гідно конкурує навіть із знаменитим Київським тортом.

Чим відрізняються "Хортичанка" та "Іній"?

Хоча назви часто використовують як синоніми, між цими варіантами є відмінності. "Хортичанка" – більш сухий торт із товстішим прошарком горіхів та меншою кількістю крему. Натомість "Іній" має більше крему, бісквіти просочені коньячним сиропом, а прошарок створює хрустку текстуру з бісквітною крихтою.

Де можна придбати

Торт "Іній" сьогодні можна придбати у Запоріжжі у фірмових магазинах та супермаркетах міста, які продають продукцію кондитерської фабрики "Стелсі". Вона й нині виробляє цей легендарний десерт. Його також можна знайти в українських мережах супермаркетів. Найменший варіант на 450 грамів коштує 150-200 грн. у різних продавців.

Торт "Іній" в асортименті фірми "Стелсі"

"Іній" – це більше, ніж просто торт. Це частина культурної ідентичності Запоріжжя, десерт, якого не знайти в інших містах України. Це смак, який об'єднує покоління — від тих, хто пам'ятає "Білосніжку" 1970-х, до молодих гурманів, які відкривають для себе цей десерт сьогодні.

